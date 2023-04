K. Bosak (Konfederacja): wszystko wskazuje na to, że zarejestrujemy kandydatów w każdym okręgu senackim

Wszystko wskazuje na to, że Konfederacja zarejestruje kandydatów we wszystkich 100. okręgach do Senatu - powiedział PAP szef sejmowego koła Konfederacji Krzysztof Bosak. Jak dodał, wśród kandydatów będą osoby związane z polityką, ale też publicyści, historycy czy komentatorzy. Będzie to ciekawa mozaika - mówił.

Bosak pytany przez PAP o start Konfederacji w wyborach do Senatu powiedział, że wszystko wskazuje na to, że we wszystkich 100 okręgach ugrupowanie będzie rejestrować swoich kandydatów. "Mamy zamiar pozytywnie zaskoczyć w wyborach senackich" - dodał poseł.

"Wstępnie przedyskutowaliśmy propozycje personalne i jesteśmy na etapie ich weryfikacji. Co ciekawe, są okręgi senackie, w których mamy więcej niż jednego kandydata mającego poparcie albo Konfederacji Korony Polskiej, Nowej Nadziei, albo Ruchu Narodowego, więc powiedziałbym, że po tych wstępnych przymiarkach mamy więcej kandydatów niż okręgów" - zaznaczył poseł.

Pytany, czy można spodziewać się prawyborów mających wyłonić ostatecznych kandydatów do Senatu, Bosak stwierdził, że personalia zostaną uzgodnione w drodze rozmowy i konsensusu między poszczególnymi partiami.

Jak wskazał, wśród kandydatów znajdą się zarówno osoby, które jeszcze nigdy nie startowały w wyborach do Senatu, a być może także do Sejmu, ale będą też ludzie doświadczeni politycznie, którzy uczestniczyli już w pracach samorządu czy parlamentu.

"Będą też różnego rodzaju niezwiązane z polityką osoby znane z mediów, które są dotychczas kojarzone jako publicyści, historycy czy komentatorzy. Będzie to dosyć ciekawa i złożona mozaika. Zarówno ludzie, którzy dopiero co przekroczyli wiek uprawniający do kandydowania do Senatu (...) jak i osoby już naprawdę doświadczone, z tytułami profesorskimi" - oświadczył.

Jak podkreślił, celem Konfederacji jest wprowadzenie jak największej liczy ludzi do Senatu. "Chcemy przedstawiać rozsądną, prorynkową, suwerennościową i konserwatywną alternatywę dla wyborców, którzy podzielają nasz program i nasze wartości" - zaznaczył poseł.

"W poprzednich wyborach do Senatu wystawiliśmy bardzo niewielu kandydatów, ale od tego czasu Konfederacja bardzo się wzmocniła i to jest coś, co mam wrażenie umknęło wielu analitykom i naszym rywalom politycznym. Konfederacja w roku 2023 nie jest już tą samą formacją, co w roku 2019. Jest partią okrzepłą, która ma za sobą doświadczenie kolejnych kampanii" - powiedział Bosak.