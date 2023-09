K. Bosak: Polska potrzebuje Konfederacji jako pierwszej siły politycznej

Polska potrzebuje Konfederacji nie na poziomie 10-11 procent. Polska potrzebuje Konfederacji jako pierwszej siły politycznej w Polsce – powiedział w Suwałkach (Podlaskie) lider Konfederacji, poseł Krzysztof Bosak. I zapewnił, że Konfederacja nie wejdzie w koalicję ani z PiS, ani z PO.

Poseł Konfederacji przyjechał wieczorem do Suwałk na spotkanie z mieszkańcami. Wcześniej spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

Bosak powiedział, że Konfederacja nie wejdzie w koalicję zarówno z PiS, jak i PO. "Polska potrzebuje PiS i PO osłabionej, zmarginalizowanej. Chcemy, żeby Polska miała dobry rząd, ale dobrego rządu nie da się stworzyć ze złymi, zdeprawowanymi ludźmi, którzy mają złe zamierzenia" - mówił Bosak. Lider Konfederacji uważa, że PiS i PO mają złe programy dla Polski. "Nie wierzymy w to, że jest możliwe w kolacji czy to z pisowcami, czy z patformersami zrealizować jakąkolwiek, istotną dla Polski reformę. Po prostu w to nie wierzymy" - podkreślił Bosak.

"Uważamy, że musi dojść w polskiej polityce do prawdziwego przełomu, do zmiany i mentalnościowej i generacyjnej. Wierzymy, że to możliwe. Takie zmiany odbyły się już w wielu państwach europejskich. Ludzie wiążą z nami nadzieję, właśnie dlatego, że my się nie chcemy z nimi dogadać" - oświadczył poseł Konfederacji.

Bosak zaapelował, by Polacy głosowali na Konfederację. "Proszę głosować na nas i my im maksymalnie jak tylko będziemy mogli, tyle ile dostaniemy narzędzi od wyborców, maksymalnie utrudnimy im przegłosowanie złych ustaw, nominowania złych ludzi na funkcje i realizowanie złego dla obywateli programu" - przekonywał Bosak.