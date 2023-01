K. Gawkowski: Chcemy do końca marca zebrać podpisy pod projektem ustawy wprowadzającej rentę wdowią

Chcemy do końca marca zebrać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy wprowadzającej tzw. rentę wdowią i złożyć je w parlamencie. Chcemy, żeby to była większa legitymacja społeczna – mówił w środę szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

W środę Lewica ma złożyć w Sejmie wniosek o rejestrację komitetu zbierającego podpisy pod projektem ustawy wprowadzającej tzw. rentę wdowią. Gawkowski pytany był w Radiu Wrocław o czas, jaki Lewica daje sobie na zebranie podpisów oraz o szanse na wejście w życie tej ustawy.

Szef klubu Lewicy przypomniał, że ustawa dotycząca renty wdowiej w Sejmie już jest, bo jego ugrupowanie wniosło ją w trybie parlamentarnym kilka miesięcy temu. "To, że nie ma większych pieniędzy dla wdowy albo wdowca, który traci swojego partnera, partnerkę życiowego, to tylko wina PiS-u, bo nie chce się zajmować tą ustawą" - powiedział.

Dlatego - jak wskazał - Lewica postanowiła iść po podpisy do ludzi. "Obywatelski projekt to 100 tysięcy podpisów. Trzy miesiące, tyle czasu sobie dajemy. Chcemy do końca marca zebrać te podpisy, złożyć w parlamencie i chcemy, żeby to była większa legitymacja społeczna. Nie tylko posłowie, ale niech Prawo i Sprawiedliwość, pan prezes Kaczyński zobaczy, że to jest obywatelskie żądanie, pragnienie, obowiązek, który powinniśmy w stosunku do osób, które tracą bliską osobę spełnić, żeby otrzymywały godną emeryturę" - mówił.

Gawkowski podkreślił, że program senioralny to jeden z kluczowych elementów całego programu Lewicy. "Renta wdowia, ale też zwiększenie uposażeń dla emerytów i rencistów, jest czymś podstawowym, szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego, dużej inflacji, ciężkiego życia emeryta, który czasem musi wybierać, czy rachunki zapłacić, czy kupić leki. Myślę więc, że to jest projekt po prostu zdrowego rozsądku" - ocenił.

Jak dodał, w kuluarach sejmowych wszyscy mówią, że popierają ten projekt. "Czy to PiS, czy Platforma, wszyscy mówią, że to dobry projekt Lewicy, a później przechodzi do procedowania i PiS jakoś przymyka oczy. Mam nadzieję, że jak zobaczy, że jest ponad 100 tysięcy podpisów, to skończy się przymykanie oczu, a zacznie się szybkie procedowanie" - powiedział polityk.

Jego zdaniem w kluczowych sprawach potrzebne jest porozumienie liderskie. "Ja mam nadzieję, że w PiS-ie jest rozsądek takiego myślenia, że nie tylko proste rozdawanie pieniędzy, ale też systemowe działania, regulujące pewne kwestie, przez lata niezałatwione, powinny być szybko stawiane w Sejmie i renta wdowia jest takim elementem" - dodał.

Obecnie renta rodzinna w przypadku, gdy umrze jedno ze współmałżonków, to 85 proc. wyższego świadczenia. Zgodnie z projektem obywatelskim Lewicy po śmierci współmałżonka dana osoba będzie mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia.