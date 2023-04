K. Gawkowski: chcemy podpisać z resztą opozycji "pakt rządzenia" po wygranych wyborach

Chcemy podpisać z resztą opozycji "pakt rządzenia", który wskaże najważniejsze obszary rządzenia po wygranych wyborach; jest odzew od Polski 2050 i PSL, czekamy na odzew od Platformy Obywatelskiej - powiedział w Programie Pierwszym Polskiego Radia lider klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

W piątek w Gawkowski był gościem Programu Pierwszego Polskiego Radia, gdzie został zapytany o wyborcze plany opozycji. W odpowiedzi lider klubu Lewicy wskazał, że Lewica deklarowała chęć udziału we wspólnej liście, ale nie wykazały jej inne partie. Dodał, że do wyborów razem pójdą partie lewicowe - Nowa Lewica, Razem, Unia Pracy i PPS.

"Mamy swoich kandydatów, przygotowujemy się do kampanii. Tak naprawdę już ją prowadzimy, jeżdżąc po Polsce - tych spotkań są setki" - mówił Gawkowski. Ocenił, że skoro od stycznia "nic się nie wydarzyło" w sprawie ewentualnej wspólnej listy partii opozycyjnych, to należy "zamknąć sprawę".

Polityk Lewicy podkreślił, że nie ma zamiaru nikogo o to oskarżać. "Nie ma wroga na opozycji. Idziemy oddzielnie, ale pracujemy razem" - oświadczył. Jak dodał, Lewica chciałaby natomiast zawrzeć z innymi partiami opozycyjnymi "pakt rządzenia". "Skoro nie ma wspólnej listy, to Lewica proponuje, żebyśmy się dogadali, co do podpisana dokumentu o wspólnym rządzeniu, jeszcze przed wyborami" - oświadczył.

Jak dodał, chodzi o dokument nakreślający najważniejsze obszaru współpracy w ewentualnej koalicji po wyborach. "Że nie będzie rozchodzenia się, rozwodów po wyborach (...) Chcemy pokazać, że jest alternatywa, że jest grupa partii politycznych, która ma określony cel i będzie go realizowała" - powiedział Gawkowski.

Polityk Lewicy wskazał, że w tej sprawie "jest odzew" od lidera Polski 2050 Szymona Hołowni i lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. "Krok po kroku partnerzy zaczynają się zgadzać; czekamy na Platformę Obywatelską" - dodał.

Gawkowski odniósł się także do tzw. paktu senackiego dotyczącego współpracy opozycji w wystawianiu kandydatów do Senatu w poszczególnych okręgów. Powiedział, że negocjacje w tej sprawie się toczą, a część okręgów jest już "zamknięta" - jak np. Częstochowa, gdzie wystartuje kandydat Lewicy, obecny senator Wojciech Konieczny. Ocenił, że około połowa okręgów jest już podzielona między poszczególne ugrupowania.