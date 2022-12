K. Gawkowski: fundusze europejskie są niezbędne, ale nie ma zgody na pilne prace i szantaże

Fundusze europejskie są niezbędne, ale nie ma zgody na pilne prace i polityczne szantaże - powiedział w środę szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Zrobimy wszystko, by uzyskać środki z UE, ale nie wolno zapomnieć przez kogo ich nie ma - wskazał lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W środę w Sejmie odbyło się spotkanie marszałek Sejmu i premiera z szefami klubów parlamentarnych i kół dotyczące trybu pracy nad projektem nowelizacji ustawy o SN, który wpłynął do Sejmu w nocy z wtorku na środę. Jak poinformował minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk jest to projekt, który wypełni kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO. Jak mówił, zgodnie z projektem sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne sędziów będzie Naczelny Sąd Administracyjny.

Liderzy opozycji na wspólnej konferencji przekazali w środę, że zgodzili się na procedowanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ale nie w pilnym trybie.

"Wszyscy zgadzamy się, co do jednej rzeczy: fundusze europejskie są w Polsce niezbędne, pieniądze z funduszu odbudowy powinny być w Polsce natychmiast i to jest zadanie na najbliższe dni oraz tygodnie. Nie ma jednak zgody na to, żebyśmy przyjmowali ustawę w trybie pilnym, byśmy robili to w trybie pilnym, bez ekspertyz" - powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

"Premier mówił wprost: jest ustawa, są warunki. Opozycja odpowiedziała: muszą być poprawki, musi być wzajemne zrozumienie, musi być konsensus. Przed nami kilka dni pracy, ale też odpowiedzialność za to, jaka będzie ostatecznie ustawa" - dodał.

Gawkowski zaznaczył, że "to nie jest tak, że jesteśmy na prostej do przyjęcia ustawy, ale nikt jej nie będzie blokował". "Opozycja zrobi wszystko, by pieniądze z Unii Europejskiej były. Nikt nie ulegnie jednak szantażowi, bo padły dzisiaj słowa ze strony premiera, który mówił, że ustawa ma być bez poprawek. No nie. Nie będzie tak, że będzie szantaż dla opozycji, skoro rząd nie ma większości, że zgadzamy się, że ustawa szybko i natychmiast" - powiedział. "Najpierw praca, rozsądek i odpowiedzialność, później pieniądze z Unii Europejskiej, a nie żadne polityczne szantaże" - dodał polityk Lewicy.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz akcentował, że wielu miesięcy "opozycja w gronie partii demokratycznych zabiega o środki dla Polski z UE". "My chcemy środków z UE, chcemy być w Unii Europejskiej. Ta sytuacja nie jest tak oczywista dla obozu rządzącego. Przypomnijmy, że w sprawie KPO, część obozu rządzącego, o imieniu Solidarna Polska, głosowała przeciwko pieniądzom dla Polski" - mówił szef ludowców.

"Od miesięcy blokują wprowadzenie zasady praworządności do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj pan premier Morawiecki stara się być gołąbkiem pokoju niosącym nadzieje na środki europejskie, ale od wielu miesięcy nasze ustawy są nierozpatrywane w tym zakresie. Nie damy się +zrobić bambuko+" - mówił.

"Zrobimy wszystko, by uzyskać środki z UE. Jesteśmy w stanie pracować. Zawsze się wykazujemy dobrą wolą, ale nie wolno zapomnieć przez kogo tych pieniędzy nie ma dzisiaj, a codziennie rosną kary. To nie jest wina formacji demokratycznych, które nie popierają rządu, tylko to jest wina części rządu, który sprawuje władzę" - zaznaczył.

Dodał, że opozycja ma też swoje oczekiwania i wnioski.