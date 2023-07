K. Gawkowski (Lewica): cieszę się, że zostanie zwołana RBN; nasz przedstawiciel będzie w niej uczestniczył

Cieszę się, że zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego, bo opozycja i rządzący powinni w sprawach bezpieczeństwa Polski patrzeć we wspólnym kierunku; nasz przedstawiciel Adrian Zandberg będzie uczestniczył w tym spotkaniu - przekazał w środę PAP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Prezydent Andrzej Duda przed rozpoczęciem obrad drugiego dnia szczytu NATO w Wilnie poinformował, że po powrocie do Polski będzie chciał, "tak jak zazwyczaj to robił po szczycie NATO, zaprosić stałych uczestników na Radę Bezpieczeństwa Narodowego po to, by zrelacjonować, a także, aby wysłuchać głosów co do sytuacji". "Rada Bezpieczeństw Narodowego - jak stanowi konstytucja - jest ciałem doradczym prezydenta. Wysłuchanie tego, co koleżanki, koledzy z całego spektrum sceny politycznej w Polsce mają do powiedzenia na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa Rzeczpospolitej - także w kontekście tego, co ja im przekażę ze szczytu NATO (...) - jest według mnie istotne dla budowania jedności polskiej sceny politycznej w kwestii, która dla naszych rodaków jest najważniejsza, naszego bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego" - powiedział prezydent.

"Bardzo się cieszę, że zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego, bo i opozycja, i rządzący powinni w sprawach bezpieczeństwa Polski być - jeżeli nie jednomyślni - to przynajmniej patrzeć w kierunku wspólnym i traktować bezpieczeństwo priorytetowo" - powiedział PAP Gawkowski.

Oświadczył, że przedstawiciel Lewicy pojawi się na tym spotkaniu. "Tym przedstawicielem będzie (poseł) Adrian Zandberg" - poinformował.

"My mamy też swoje propozycje, bo uważamy, że w parlamencie przy otwartych drzwiach powinna odbyć się debata o przyszłości NATO. Więc chcielibyśmy oprócz tego, że wysłuchamy na zamkniętym posiedzeniu RBN informacji ministra obrony i prezydenta, to żeby również w parlamencie była taka otwarta debata, bo ona pozwoli uwspólnić stanowisko, bo Polska powinna być największym ambasadorem tego, żeby Ukraina była w NATO" - powiedział szef klubu Lewicy.

Państwa Sojuszu w przyjętym we wtorek komunikacie potwierdziły decyzję ze szczytu w Bukareszcie w 2008 r., że Ukraina zostanie członkiem NATO. Uznały też, że droga Ukrainy do NATO nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan - MAP). Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował jednocześnie, że zaproszenie do Sojuszu zostanie wysłane Ukrainie, gdy "zostaną ku temu spełnione warunki"; wyjaśnił, że nie ustalono żadnych ram czasowych przyjęcia Ukrainy do Sojuszu, bo "proces akcesji do NATO zawsze opierał się na spełnianiu wymogów".

We wtorek przywódcy Sojuszu zdecydowali także o tym, że NATO stworzy trzy regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie: jeden dla północy kontynentu, drugi dla południa, a trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski.

Środa jest 504. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która zaatakowała ją 24 lutego 2022 r.