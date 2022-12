K. Gawkowski (Lewica): przed świętami miała być informacja o podpisaniu "Paktu Senackiego"

Słyszałem o takich ustaleniach, że przed świętami miała być informacja, o tym że liderzy opozycji podpisują "Pakt Senacki"; może potrzeba jeszcze trochę czasu - powiedział w środę w Studiu PAP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Politycy Platformy Obywatelskiej w rozmowie z PAP przyznają, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia była zaplanowana wspólna konferencja przywódców ugrupowań opozycyjnych, zapowiadająca blok senacki, choć jeszcze bez szczegółów. Według polityków PO, z pomysłu w ostatniej chwili wycofało się PSL, argumentując, by z ogłaszaniem czegokolwiek w sprawie bloku senackiego poczekać.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział PAP, że Stronnictwo nie zamierza opuszczać "Paktu Senackiego". Utworzyliśmy go i wszystko podtrzymujemy - oświadczył. Rzecznik PSL Miłosz Motyka powiedział, że przed świętami nie była planowana wspólna konferencja liderów opozycji w sprawie Senatu. "Niczego takiego nie miało być, uważamy, że jeżeli coś będziemy ogłaszać, to na początku roku" - mówił PAP Motyka.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski w środę w rozmowie z PAP.PL potwierdził, że zawarcie "Paktu Senackiego" miało być ogłoszone przed świętami.

"Ja słyszałem o takich ustaleniach, że przed świętami miała być informacja, że liderzy (opozycji) podpisują +Pakt Senacki+, mówią że będziemy startowali razem. Nie ma tego. Może potrzeba jeszcze trochę czasu, może potrzeba jeszcze trochę ugniatania, rozmowy, (...) żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani" - podkreślił.

Gawkowski zaznaczył, że w sprawie współpracy przy "Pakcie Senackim" Lewica "nie ma sobie absolutnie nic do zarzucenia". "Jesteśmy za Paktem Senackim, a inni niech się dogadują, my na pewno nie będziemy tego projektu wywracali do góry nogami" - zadeklarował.

"Jako Lewica zebraliśmy kandydatów do Senatu, u nas wszystko dzieje się zgodnie z harmonogramem, a inni trochę kręcą. Nie lubię tego kręcenia, ale skoro trzeba się pokręcić, to może po to, aby iść później prostą drogą" - powiedział poseł Lewicy. Zapytany, czy problemem może być ustalenie wspólnych kandydatów wśród partii opozycyjnych, odpowiedział: "pewnie tak, na pewno tak, ale tutaj wszyscy wiedzą na co mogą liczyć".

"Pakt Senacki" to porozumienie, które zawarły przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Komitet Wyborczy SLD (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach "Paktu Senackiego" w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora. Dało jej to 51 na 100 mandatów w Senacie.

Cała rozmowa pod adresami www.pap.pl/aktualnosci/news,1507162,gosc-studia-pap-krzysztof-gawkowski.html oraz www.wideo.pap.pl.