K. Gawkowski: Lewica zagłosuje za zwiększeniem świadczenia na dzieci z 500 do 800 plus

Zagłosujemy za projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie; opowiadamy się też za systemowym zwiększeniem m.in. rent i emerytur - przekazał PAP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie; zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział PAP, że ich posłowie zagłosują za 800 plus. Podkreślił, że zdaniem Lewicy waloryzacja świadczeń w związku z inflacją w Polsce powinna mieć charakter systemowy i dotyczyć nie tylko tego świadczenia, ale też rent i emerytur, podwyżek dla nauczycieli, pielęgniarek oraz innych grup, które protestowały.

"Jeśli mówić o waloryzacjach, to w sposób systemowy i tym będziemy, także w Sejmie, o tym przypominali - także o naszych projektach, które tego dotyczą" - powiedział. Dodał, że wprowadzenie postulowanego podatku od korporacji sprawiłoby, że taką waloryzację można przeprowadzić.

Gawkowski przyznał, że osobiście opowiadałby się za ustanowieniem progu dochodowego w sprawie świadczenia 800 plus, ale - jak podkreślił - nie jest to zdanie całego klubu, tylko jego własne.

Zgodnie z przyjętym we wtorek przez rząd projektem noweli ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości - 800 zł miesięcznie - ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. "Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." - zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.