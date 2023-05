K. Gawkowski: nie rezygnujemy z naszej propozycji ws. podpisania "paktu sejmowego"

Jeśli na opozycji każdy chce iść swoją drogą, to my się na nikogo nie obrażamy, ale nie rezygnujemy z naszej propozycji podpisania przez ugrupowania opozycyjne "paktu sejmowego" o współpracy w kampanii i utworzeniu koalicji po wyborach - powiedział PAP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Lewica przekazała liderom PO, PSL i Polski 2050 projekt "paktu sejmowego", który dotyczy współpracy w kampanii i utworzeniu koalicji po wyborach. W projekcie paktu, który otrzymali Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, strony deklarują ścisłą współpracę w kampanii do Sejmu tak, aby maksymalnie zwiększyć swoją reprezentację i doprowadzić do utworzenia koalicji i powołania rządu.

Politycy opozycji mieliby - zgodnie z projektem - powstrzymywać się od krytyki pozostałych sygnatariuszy porozumienia i akceptować różnice programowe pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami. Zgodnie z projektem porozumienia strony wskazują przy tym na potrzebę zjednoczenia i porozumienia opozycji, aby przeprowadzić proces odbudowy zaufania do instytucji państwowych, walkę z kryzysem gospodarczym i wzmocnieniem samorządności, a także m.in. przywrócenie zasad praworządności, pozycji Polski w UE oraz uruchomienia środków z KPO.

W poniedziałek liderzy Polski 2050 i PSL pytani o propozycję Lewicy, oświadczyli, że chcą po wyborach utworzyć wspólny rząd z partiami opozycji demokratycznej, ale mówią "nie" wspólnej kampanii i różnym formom współpracy przed wyborami.

Szef klubu Lewicy pytany przez PAP o stanowisko Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza podkreślił, że Lewica jest za tym, by potwierdzać, iż opozycja chce współpracować po wygranych wyborach. "Wydaje się to najbardziej rozsądną drogą do tego, by zwyciężyć i zmobilizować wyborców, żeby wyborcy wiedzieli, że w opozycji jest chęć do powołania wspólnego rządu" - powiedział PAP Gawkowski.

Stwierdził, że proponowane przez Lewicę minimum programowe dotyczy kwestii ogólnych i "niekolizyjnych", z którymi ugrupowania opozycyjne się zgadzają. Zaznaczył, że Lewica przesłała dokument, który miał być "wzorem umowy". "Wszyscy partnerzy go dostali i on jest cały czas aktualny. Rozumiemy, że jeśli każdy chce iść swoją drogą, to my się na nikogo nie obrażamy, ale z naszych propozycji nie rezygnujemy. Będziemy nadal je proponować. Jeżeli u partnerów na opozycji przyjdzie zrozumienie oraz chęć podpisania takiego dokumentu w przyszłości, to my na pewno jesteśmy w gotowości" - zapowiedział.

Gawkowski odniósł się również do słów Hołowni i Kosiniak-Kamysza, którzy przyznali, że nie widzą potrzeby podpisywania takich dokumentów.

"Wszystkie wypowiedzi, że jeszcze nie czas na takie porozumienie, stawiam jako coś, co daje poczucie, że być może jeszcze nie wszyscy do tego dojrzeli" - powiedział. "Ale my na Lewicy na pewno będziemy dalej rozmawiali na ten temat. Być może będzie tego kolejny etap, być może namówimy innych partnerów przed samymi wyborami, bo uważamy, że jeżeli mamy w opozycji dawać jakąś nadzieję, to obietnica wspólnego rządu wydaje się być najlepszą z możliwych wizji przyszłości" - powiedział Gawkowski.

Jego zdaniem, deklaracja o wspólnym rządzeniu po wyborach oraz jednocześnie wypracowanie wspólnej wizji określonych punktów programowych byłoby mobilizujące dla elektoratu opozycji. "To oszczędziłoby nam też ewentualnych sporów w kampanii i jednocześnie dało nadzieję, że wszyscy wyborcy będą wiedzieli, że - bez względu na to, jak będzie się układała kampania - po wyborach będziemy razem rządzili. Dlatego my w swoich propozycjach nie poprzestajemy, tylko będziemy dalej o to walczyć" - zapewnił.

Według niego, "wydaje się, że nie ma innej drogi, niż deklaracja o wspólnym rządzeniu, bo niedeklarowanie się to pozostawianie jakiejś wątpliwości, że ktoś by mógł późnej ewentualnie pójść do rządu z innymi formacjami". "Dlatego na pewno będziemy się naszego stanowiska trzymali" - dodał.

Zapytany, czy Platforma Obywatelska odpowiedziała na list Lewicy, odparł, że "otrzymał go Donald Tusk, wszyscy mają swój czas wypowiedzi". "Liczymy na to, że w przyszłości i Platforma Obywatelska się wypowie" - powiedział szef klubu Lewicy.

Liderzy Polski 2050 i PSL poinformowali w poniedziałek, że utworzą w wyborach parlamentarnych wspólny komitet wyborczy Trzecia Droga. Zapytani m.in. o to, co myślą o propozycji Lewicy, podkreślali, że już zadeklarowali, że chcą współtworzyć po wyborach wspólny rząd z ugrupowaniami demokratycznymi i nie widzą potrzeby podpisywania jakichś nowych dokumentów. Przypomnieli też, że ich ugrupowania podpisały deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego.