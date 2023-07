K. Gawkowski: nie wierzę w to, że ktokolwiek chce opuszczać klub Lewicy

Nie wierzę w to, że ktokolwiek chce opuszczać klub Lewicy, mamy umowę między partiami opozycyjnymi, że nikt nikogo do siebie nie ściąga - powiedział PAP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, pytany o doniesienia medialne ws. ewentualnego przejścia posłów Lewicy do Koalicji Obywatelskiej.

Interia.pl w czerwcu poinformowała, że politycy Platformy Obywatelskiej sondowali klub parlamentarny Lewicy, żeby ocenić, którzy politycy mogliby przejść do ich ugrupowania. Chodziło o Katarzynę Kotulę, Tomasza Trelę oraz Monikę Falej. Wymienione osoby deklarowały jednak związek z Lewicą i brak rozmów z PO.

W środę portal Radio Zet podało, że KO ma być zainteresowane sprowadzeniem do siebie posłów innych partii opozycyjnych. Chodzić ma o aktualną posłankę Polski 2050 Joannę Muchę, niezrzeszoną Hannę Gill-Piątek i Karolinę Pawliczak z Nowej Lewicy. Dodatkowo partia Donalda Tuska ma się starać o pozyskanie Katarzyny Kotuli, także z Nowej Lewicy.

"Pojawiają się i będą się pojawiały różne fake newsy, że posłowie i posłanki gdzieś przechodzą. Ja nie wierzę w to, że ktokolwiek chce opuszczać Klub Lewicy albo inne kluby" - powiedział PAP Gawkowski.

Jak dodał, jest umowa pomiędzy partiami opozycyjnymi, że nikt nikogo do siebie nie ściąga.

"My robimy swoje, a fake newsy traktujemy jako element komentarzy politycznych, które toczą się wokół Sejmu" - powiedział Gawkowski.