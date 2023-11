K. Gawkowski: nie wycofujemy się z postulatów ws. aborcji, wierzę, że Sejm szybko będzie procedował nasze projekty

Nie wycofujemy się z naszych postulatów ws. aborcji; wierzę, że szybko w Sejmie będziemy procedowali projekty ustaw, które składamy - powiedział PAP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Lewica zapowiedziała złożenie w Sejmie, na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji, projektu ustawy o liberalizacji aborcji w trybie poselskim. Chodzi o prawo do przerywania ciąży do 12. tygodnia.

Gawkowski był pytany, czy Lewica jest już po rozmowach i ma poparcie dla swoich propozycji ws. liberalizacji przepisów aborcyjnych.

"Lewica składa projekty ustaw dotyczące aborcji, ale wiemy też doskonale, że trzeba do tego szukać większości. Składamy je samodzielnie, bo dzisiaj tej większości nie ma. Gdyby była, to byśmy to wpisali w umowę koalicyjną" - powiedział Gawkowski.

"Ale wiemy też doskonale, że z partnerami trzeba rozmawiać, przekonywać i dyskutować. Z naszych postulatów się nie wycofujemy, wiemy, że potrzeba 231 głosów, wiemy, że wspiera nas Koalicja Obywatelska. To jest początek drogi, wierzę, że szybko będzie procedowali te ustawy i że nowy marszałek Sejmu włoży je do pierwszego czytania" - dodał Gawkowski.

Dopytywany, czy chodzi o dwa projekt ustaw, czyli tzw. ratunkową oraz dopuszczającą legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży, odparł, że "dekryminalizacja aborcji powinna być standardem, tak jak w większości państw UE".