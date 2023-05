K. Gawkowski o propozycjach PiS: Kaczyński chce, aby Polacy "przymknęli oczy" na dotychczasowe winy PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński szantażuje Polki i Polaków, obiecując 800 zł i leki za darmo od nowego roku, tym samym chce, aby Polacy "przymknęli" oczy na dotychczasowe winy PiS; Lewica o darmowych lekach i waloryzacji 500+ mówiła od dawna - powiedział PAP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł, a także, od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Do propozycji, które ogłosił prezes PiS, odniósł się w rozmowie z PAP szef klubu Lewicy. "Kaczyński szantażuje Polki i Polaków, obiecując 800 zł i leki za darmo od nowego roku. Tym samym chce, aby Polacy przymknęli oczy na dotychczasowe winy PiS - najwyższą od ćwierć wieku inflację, drożyznę w sklepach, brak pieniędzy z UE, demolowanie wymiaru sprawiedliwości i mediów publicznych" - powiedział polityk Lewicy.

W ocenie Gawkowskiego, "Polacy nie dadzą się nabrać na taki szantaż emocjonalny". "Lewica o darmowych lekach i waloryzacji 500+ mówiła od dawna. Mamy to samo w programie, więc Polacy mogą być spokojni, że nowy rząd będzie takie propozycje zgłaszał, ale jednocześnie nie będzie oczekiwał lojalności w łamaniu demokracji" - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w mediach społecznościowych, że podczas najbliższego posiedzenia Rada Ministrów zajmie się propozycjami ogłoszonymi podczas konwencji PiS.