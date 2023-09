K. Gawkowski: ochrona zdrowia powinna być ponad podziałami politycznymi

Przygotowaliśmy Pakt dla ochrony zdrowia, który wyślemy innym formacjom politycznym z prośbą, by się pod nim podpisali; ochrona zdrowia powinna być ponad podziałami politycznymi - powiedział w czwartek w Bydgoszczy szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski

Gawkowski, "jedynka" na liście Nowej Lewicy w okręgu bydgoskim (nr 4), na konferencji prasowej wskazywał, że "93 proc. Polek i Polaków uważa, że ochrona zdrowia to fundament życia społecznego".

"Dlatego, rozmawiając o programach wyborczych, spotykając się i namawiając do głosowania na poszczególne komitety wyborcze, pomyślny o tym fundamencie odpowiedzialnego państwa. (...) Przygotowaliśmy Pakt dla ochrony zdrowia, który wyślemy też innym siłom politycznym - PO, PiS, Trzeciej Drodze z prośbą, żeby wszyscy podpisali się pod tym dokumentem" - powiedział polityk Lewicy.

Zaznaczył, że chodzi o to, żeby siły polityczne określiły, jakie mają poglądy w kwestiach finansowania służby zdrowia, oddłużenia szpitali powiatowych i wojewódzkich, doprowadzenia do sytuacji, w której będzie więcej lekarzy, nie będzie brakowało pielęgniarek i pielęgniarzy.

Gawkowski zaznaczył, że "Pakt dla ochrony" zdrowia przewiduje m.in.: zwiększenie finansowania służby zdrowia do 8 proc. PKB do 2027 r., rozszerzenie pakietu leków dla seniorów na wszystkich obywateli i wszystkie leki po 5 zł, przygotowanie kompleksowego programu kształcenia lekarzy, żeby było ich więcej i podniesienie zarobków pielęgniarek i pielęgniarzy, refundowane i dostępne badania prenatalne.

"To nie jest program, że kogoś oskarżamy za ostatnie cztery czy osiem lat. To jest program, który mówi, że wyciągamy do was rękę. Uważamy że ochrona zdrowia powinna być ponad podziałami politycznymi, powinna być wyciągnięta poza nawias codziennego sporu politycznego. Osiem ostatnich lat to były nakłady, które się zwiększały, ale nie oznacza to, że wszystkie rzeczy, które było trzeba zmienić zostały zrealizowane" - wskazał.

Jan Szopiński, będący wiceliderem listy Nowej Lewicy w okręgu bydgoskim, upominał się m.in. o pieniądze Funduszu Medycznego dla bydgoskich placówek medycznych - Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 i Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 oraz 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego, które wnioskowały o środki na realizację zadań i - jak mówił - ich nie otrzymały.

