K.Gawkowski: od dziś warunki prowadzenia kampanii wyborczej stają się podobne dla wszystkich partii

Cieszę się, że nareszcie znamy termin wyborów parlamentarnych; od dzisiaj warunki prowadzenia kampanii wyborczej stają się podobne dla wszystkich ugrupowań politycznych - powiedział PAP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Prezydent Andrzej Duda poinformował we wtorek, że zarządził wybory do Sejmu i Senatu na 15 października 2023 roku.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, komentując decyzję prezydenta, podkreślił, że jego formacja jest gotowa do kampanii wyborczej. "Cieszę się, że nareszcie znamy termin wyborów parlamentarnych i żałuję, że - choć od trzech tygodni byliśmy w przekonaniu, że wybory będą 15 października - nie mogliśmy prowadzić kampanii. Oczywiście oprócz PiS-u, który kampanię prowadził" - powiedział PAP Gawkowski.

Polityk podkreślił, że "od dzisiaj warunki prowadzenia kampanii stają się podobne dla wszystkich ugrupowań politycznych". "Podobne finansowanie kampanii, podobne warunki dotyczące reklam, a przede wszystkim 24-godzinne sądy i możliwość dochodzenia prawdy, jeżeli ktoś skłamał" - wyliczał.

Polityk Lewicy odniósł się również do pomysłu przeprowadzenia w dniu wyborów również referendum. W czerwcu wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że kwestia relokacji migrantów w UE musi zostać poddana pod referendum. Zamiar przeprowadzenia referendum razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi potwierdził premier Mateusz Morawiecki. 16 i 17 sierpnia odbędzie się dwudniowe posiedzenie Sejmu; zgodnie z harmonogramem, ma zająć się m.in. rozpatrzeniem wniosku o zarządzenie ogólnokrajowego referendum.

"Łączenie wyborów parlamentarnych z referendum jest złe i niepotrzebne, ponieważ będzie powodowało wielki chaos polegający na tym, że kampania referendalna będzie wykorzystywana do tego, żeby robić kampanię parlamentarną. To jest trochę nieuczciwe" - ocenił Gawkowski. Jego zdaniem Jarosław Kaczyński i obóz Zjednoczonej Prawicy robią to z premedytacją. "Dzisiaj cały proces referendum jest wykorzystywany tylko po to, żeby ułatwić Kaczyńskiemu zwycięstwo w wyborach" - ocenił Gawkowski.

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu na dzień 15 października 2023 roku.

Postanowienie prezydenta musi zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw najpóźniej piątego dnia od dnia zarządzenia wyborów. Dopiero po publikacji formalnie ruszy kampania wyborcza.

Wraz z postanowieniem prezydenta w Dzienniku Ustaw publikowany zostanie też kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w kodeksie, takich jak: zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów, czy zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.