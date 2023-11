K. Gawkowski: Razem będzie w klubie Lewicy; wszelkie rozbieżności ws. głosowań będziemy załatwiali wewnątrz

Partia Razem będzie w klubie Lewicy - zadeklarował w rozmowie z PAP szef klubu Krzysztof Gawkowski. Jak zaznaczył, wszelkie rozbieżności ws. głosowań formacje będą załatwiały wewnątrz, aby nie ucierpiała na tym koalicja rządowa.

Rada Krajowa partii Razem, po zapoznaniu się z wynikiem negocjacji programowych, upoważniła swoich posłów do głosu za wotum zaufania dla rządu i jednocześnie podjęła decyzję o tym, że nie wejdzie do rządu. Wyraziła przy tym zgodę na powołanie międzypartyjnego klubu Lewicy, współtworzonego przez parlamentarzystki i parlamentarzystów Razem, Nowej Lewicy, PPS i Unii Pracy.

Gawkowski został zapytany przez PAP o współpracę z partią Razem. Podkreślił, że w niedzielę wieczorem, kiedy zebrał się wspólny klub, atmosfera pomiędzy partnerami była dobra. "Udało się ustalić, że wspólnie będziemy realizowali misję jedności Lewicy w parlamencie" - powiedział.

"Partia Razem jasno deklarowała, że udzieli wotum zaufania dla rządu pana Donalda Tuska. Cieszą mnie te deklaracje i mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk na dobrą koalicję na cztery lata" - podkreślił szef klubu Lewicy.

Polityk został też zapytany, jak będzie z dyscypliną, jeżeli chodzi o głosowania w klubie Lewicy. "W klubie mamy jasną deklarację, że będziemy popierali te wszystkie projekty ustaw, które są projektami rządowymi. Jak dojdzie do jakichś rozbieżności - będziemy je załatwiali na posiedzeniu klubu tak, aby nie uczestniczyła w tym cała koalicja, bo najważniejsze jest to, żeby Polski nie oddać PiS-owi" - powiedział Gawkowski.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji po Radzie Krajowej był pytany o decyzje partii Razem. Przyznał, że wszystkie partie tworzące klub mają prawo do swojego stanowiska i on tego nie kwestionuje. "My szanujemy swoich partnerów. Lewica nie jest strukturą zamordystyczną, która robi tylko to, co jeden partner chce" - podkreślił. "Partia Razem ma prawo mieć swoje stanowisko, PPS ma prawo mieć swoje stanowisko, Unia Pracy, SDPl i Nowa Lewica mają prawo mieć swoje stanowisko" - dodał.

Czarzasty przypomniał, że w negocjacjach umowy koalicyjnej uczestniczyła i pomagała posłanka Razem Marcelina Zawisza. "Dużo jest sprawach różnych emocji, natomiast na końcu musi być rozsądek i mądrość. Rozsądek i mądrość to są wspólne stanowiska całego środowiska Lewica. Jeżeli trzeba różne rzeczy przegadać, to je przegadamy, ale na pewno będzie w tym zdystansowani i mądrzy" - podkreślił i zaznaczył, że trzeba szanować partnerów też wtedy, kiedy mają inne zdanie.