K. Gawkowski: skoro Koalicja Obywatelska wygrała wybory na opozycji, ma prawo wskazać premiera

Skoro Koalicja Obywatelska wygrała wybory na opozycji, ma prawo wskazać premiera – powiedział we wtorek w Radiu Zet szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Zaznaczył, że rozmowy opozycji w sprawie nowego rządu zaplanowano na początek przyszłego tygodnia.

Według ogłoszonych przez PKW oficjalnych wyników wyborów PiS otrzymał 35,38 proc., KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc.; Polska Jest Jedna - 1,63 proc.

"Na wynik w całym kraju patrzę z dwóch perspektyw. Wynik Lewicy jest mniejszy niż oczekiwania, ale patrzę też na to także, że po 18 latach Lewica wraca do rządu. (...) I jak patrzę na wynik Lewicy to z jednej strony jest żal, że nie ma tylu posłów ile było, ale z drugiej - wielka radość, że będziemy w rządzie" - podkreślił Gawkowski.

Pytany, czy będzie zmiana lidera na Lewicy odparł, że nie jest to planowane. "Na tym etapie mówimy wprost: musimy zawiązać koalicję, a to, jak ją będziemy zawiązywali, jak ona będzie wyglądała, zależy też od tego, kto ją będzie negocjował. Ja mam zaufanie do liderów, do Magdy Biejat i do Zandberga, i Czarzastego i do Biedronia. Wiem jedno, jeśli jakaś partia rozlicza się przed tym, jak chce osiągnąć sukces w koalicji rządowej, to zawsze traci" - powiedział szef klubu Lewicy.

Dopytywany, kiedy opozycja usiądzie do stołu rozmów poinformował, że na początku przyszłego tygodnia.

Jak zaznaczył, pierwsze sygnały mówią o tym, że Sejm zbierze się w połowie listopada. "Mam sygnały, że pierwsze posiedzenie Sejmu będzie zwołane po 11 listopada, najprawdopodobniej to data 13-14 listopada. Mam takie przekonanie, że PiS wykorzysta każdy dzień na palenie i ukrywanie dokumentów" - zaznaczył Gawkowski.

Pytany, czy Lewica osiągnie porozumienie z PSL w kwestiach światopoglądowych odparł: "dogadamy się". "My już mamy zespoły parlamentarne i programowe od kilku miesięcy. Mamy ustawy, które wspólnie i PSL i Hołownia i Lewica i Platforma podpisaliśmy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, gospodarki, dotyczące tych spraw, które leżą w kompetencji przywrócenia KPO, czyli pieniędzy z Unii Europejskiej" - powiedział polityk Lewicy.

Podkreślił, że najważniejsze dla nowego rządu będzie "sięgnięcie po pieniądze z Unii Europejskiej".

Pytany, kto będzie premierem w nowym rządzie, stwierdził: uczciwie trzeba powiedzieć, kto na opozycji wygrał wybory - wygrała je Koalicja Obywatelska". "Skoro wygrała je Koalicja Obywatelska na opozycji, to opozycja powinna uszanować, że największy beneficjent tych wyborów, czyli 160 mandatów KO, ma prawo wskazać premiera" - powiedział Gawkowski.