K.Gawkowski: wobec posłanek i posłów Lewicy wszczęto największe represje; PiS: żadnych represji nie ma

Wobec posłanek i posłów klubu Lewicy wszczęto największe represje - podkreślił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski odnosząc się do wniosków o uchylenie immunitetu posłom jego formacji. Według Kazimierza Smolińskiego (PiS) żadnych represji nie ma, a uchylenie immunitetu nie przesądza o winie.

Lewica w czwartek zorganizowała konferencję prasową przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie; oprócz szefa klubu wzięli w niej udział posłowie i posłanki, wobec których toczą się procedury uchylenia immunitetu. Wystąpili oni z planszami ze swoimi wizerunkami jako osób ściganych.

Zdaniem Gawkowskiego klub Lewicy "jest najbardziej doświadczony ze wszystkich klubów parlamentarnych". "To wobec posłanek i posłów naszego klubu wszczęto największe represje" - ocenił. Podkreślił, że szóstka posłów obecnych na konferencji, ciężko pracuje dla Polski, bo przeprowadza kontrole poselskie i interweniuje ws. "grzechów" PiS.

"PiS-owi się to nie podoba, że są ludzie w parlamencie, którzy swoje prywatne życie wolą poświęcić na rzecz państwa prawa" - zaznaczył szef klubu Lewicy. Zapowiedział, że posłowie i posłanki będą nadal działać bez względu na pozwy. "Dalej będziemy mówili, ile win, ile grzechów ma na sumieniu Kaczyński, Morawiecki, Szydło i cała banda Prawa i Sprawiedliwości, która myśli, że szczuciem prokuratury, służb czy prywatnymi pozwami jest w stanie zakneblować nam usta" - oświadczył Gawkowski.

Następnie posłowie Tomasz Trela, Joanna Scheuring-Wielgus, Anita Kucharska-Dziedzic, Maciej Kopiec, Monika Falej i Beata Maciejewska opowiadali, za co mają mieć uchylone immunitet.

Trela za urażenie sędzi Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz poprzez domagania się upublicznienia oświadczenia majątkowego; Scheuring-Wielgus, której już uchylono immunitet za powieszenie dziecięcych bucików na ogrodzeniu kościoła w ramach akcji przeciw księżom, którzy dopuścili się pedofilii czy Maciejewska, która wywiesiła nekrolog z liczbą ofiar COVID-19 na bramie PiS.

W czwartek Sejm ma zająć się wnioskami o uchylenie immunitetu m.in. Tomaszowi Treli oraz Monice Falej.

Szef komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych Kazimierz Smoliński z PiS odnosząc się do komisji posłów Lewicy powiedział PAP, że "żadnych represji nie ma". "Kwestie pozbawienia immunitetu jest otwarciem drogi do postępowania sądowego" - zauważył poseł PiS.

Jak zaznaczył, nikt na tym etapie nie decyduje o karze. "My tylko otwieramy drogę do dochodzenia przeciwko posłom w postępowaniu sądowym, gdzie można udowodnić swoją niewinność" - dodał Smoliński.

"To nie jest tak, że my czegokolwiek pozbawiamy posłów, poza tym, że otwieramy drogę tym, którzy chcą: czy to organy państwowe w postaci prokuratury, czy prywatne osoby, które uważają, że posłowie złamali prawo, aby mogły dochodzić skutecznie swoich praw" - dodał Smoliński. Przypomniał, że było szereg spraw, gdzie immunitet nie został uchylony posłom z opozycji.

W podobnym tonie wypowiedział się sekretarz generalny PiS i członek komisji regulaminowej Krzysztof Sobolewski. Ocenił on w rozmowie z PAP, że argumentacja posłów Lewicy jest chybiona, "m.in. dlatego, że komisja regulaminowa nie wydaje wyroków. Ona jedynie opiniuje kwestię uchylenia immunitetu bądź nie na wniosek np. posłów trzecich".

Zwracał też uwagę, że komisja regulaminowa nie zdecydowała się na uchylenie immunitetu posłance KO Klaudii Jachirze, choć były ku temu przesłanki.

"Ja bym raczej zwrócił uwagę na sejmową komisję etyki, która stała się komisją partyjną" - podkreślił.

"Ta komisja wydała 34 decyzje przeciwko posłom Konfederacji, 16 przeciwko posłom PiS, i jedynie jedną przeciwko posłom PO i jedną w sprawie posła niezależnego. Ani jednego przeciwko politykom Lewicy" - zwrócił uwagę Sobolewski.

"Komisja etyki stała się komisją polityczną. Od pół roku nie wydała decyzji ws. posła KO Franciszka Sterczewskiego za jazdę rowerem po alkoholu, mimo że wniosek w tej sprawie wpłynął" - wskazał.

Jak dodał, "kiedyś standardy komisji etyki były zupełnie inne".