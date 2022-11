K. Gawkowski: z Prawem i Sprawiedliwością nigdy nie będziemy zmieniali konstytucji

Z Prawem i Sprawiedliwością nigdy nie będziemy zmieniali konstytucji, bo z tym, którzy łamią konstytucję się jej nie zmienia - tak szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski skomentował propozycję zmian w konstytucji dotyczącej zniesienia immunitetu formalnego, którą w środę złożyło PiS.

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w środę projekty zmiany m.in. konstytucji, które mają ograniczyć immunitet zarówno parlamentarzystów, jak i sędziów. Ponadto PiS złożył projekt ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zniesiony zostanie immunitet formalny, a pozostawiony będzie immunitet materialny.

Gawkowski w rozmowie z PAP podkreślił, że "z Prawem i Sprawiedliwością nigdy nie będziemy zmieniali konstytucji, bo z tym, którzy łamią konstytucję się jej nie zmienia". "Nie można zmieniać konstytucji w jakimś określonym zakresie, bo to jest jak z puszką Pandory - raz otworzysz, a potem obudzisz się w miejscu i czasie, kiedy się okaże, że dotyczyło to czego innego i było zamachem na kogoś innego" - dodał.

Zgodnie z konstytucją, immunitet formalny chroni posła lub senatora przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu lub Senatu. Obejmuje on wszystkie czyny popełnione przez parlamentarzystę, w szczególności czyny inne niż wynikające z wykonywania mandatu i rozciąga się na całe postępowanie karne.

Parlamentarzystę chroni też immunitet materialny - stanowiący, że nie może on być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego (np. wystąpienia w parlamencie, sposób głosowania, zgłaszane inicjatywy ustawodawcze) - ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu.

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (przy pełnej frekwencji jest to 307 głosów) oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.