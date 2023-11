K. Gawkowski: Zawsze mówiłem, że cyfryzacja to mój konik

Zawsze mówiłem, że cyfryzacja to mój konik – podkreślił w poniedziałek w Polsat News szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do doniesień, czy będzie nowym ministrem cyfryzacji i wicepremierem. "Nie wiem, czy tak będzie" – zaznaczył polityk.

Poseł Lewicy zapowiedział, że w najbliższych dniach, najprawdopodobniej w piątek lub sobotę zostanie ogłoszona deklaracja o wspólnej koalicji Lewicy, Trzeciej Drogi i Platformy Obywatelskiej. "Myślę, że umowa koalicyjna będzie jawna, ale będzie też wiadomo, kto będzie pełnił, jakie funkcje w tych najważniejszych aspektach" - wyjaśnił Gawkowski.

Został zapytany, czy pojawi się też informacja o tym, że przyszłym wicepremierem, a zarazem szefem MON będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, a drugim wicepremierem właśnie obecny w studiu Krzysztof Gawkowski, który ma łączyć tę funkcję razem z ministerstwem cyfryzacji. "Nie wiem, czy tak będzie" - odpowiedział.

Na pytanie, czy chciałby być ministrem, Gawkowski podkreślił, że "zawsze mówiłem, że cyfryzacja jest w moim zainteresowaniu: technologie, rozwój i ta część polityki bezpieczeństwa, bo się nią od 17 lat zawodowo zajmuje". "Pracowałem, uczyłem na uczelni, pisałem prace - i to jest mój konik" - przyznał szef klubu Lewicy.

Jednocześnie podkreślił, że w koalicjach składających się z kilku podmiotów, "trzeba rozsądnie na to patrzeć, bez emocji". "Ja jestem człowiekiem moje partii - Lewicy i wiem, co dla naszej partii jest najważniejsze: żeby były sprawy społeczne, edukacyjne, rozbudowy państwa, rozwoju technologicznego - za to chcemy odpowiadać. I bez całej umowy koalicyjnej, interesy Gawkowskiego się nie liczą. (…) Interes Polski stawiamy na samej górze, ale chcemy żeby partia wzięła też za to odpowiedzialność" - uzupełnił poseł.

Zapytany, czy ministerstwo rodziny i spraw społecznych przypadnie także Lewicy, odparł, że chciałby tego. "Mówię otwarcie dlatego, że Lewica mówiła o pracy, mówiła o tym, jaki powinien być stosunek do pracy, do wynagrodzenia, do myślenia o rencie wdowiej - podawaliśmy przykłady tego, jak powinien być traktowany emeryt, senior, jakie powinny być waloryzacje" - wymieniał Gawkowski.

"Lewica ma w DNA opiekowanie się i dlatego polityka społeczna jest dla nas normalnością, ale normalnością jest i edukacja, dobrą częścią jest rozwój technologii, budownictwo, mieszkaniówka - to jest w naszym takim DNA programowym. I nie boję się tego powiedzieć, że umielibyśmy to zrobić świetnie" - ocenił.

Odnosząc się do doniesień na temat rotacyjnego marszałka Sejmu, którego fotelem mają się po dwa lata podzielić Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że "wybór dwóch marszałków Sejmu na cztery lata, to byłaby dobra, kompromisowa propozycja, która by pokazywała, że koalicja jest równa".

Gawkowski pytany był również, czy to prawda, że "nikt z was nie chce objąć resortu zdrowia". "Nie, są trzy kandydatury. Dwie kobiety i jeden mężczyzna" - podał polityk.