K.Hetman: przed świętami finał rozmów PSL z Polską 2050

Jeszcze przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi powinno dojść do sfinalizowania rozmów między PSL i Polską 2050 dotyczących wspólnego startu w wyborach parlamentarnych - powiedział w poniedziałek w Opolu wiceprezes PSL Krzysztof Hetman.

Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego podczas dwudniowego pobytu w województwie opolskim spotkał się m.in. z mieszkańcami Niemodlina, Ozimka i Opola.

Na konferncji prasowej podsumowującej jego wizytę, Hetman powiedział, że jego zdaniem w ciągu najbliższych dni rozmowy między jego partią a Polską 2050 Szymona Hołowni w sprawie wspólnej listy w wyborach parlamentarnych powinny zostać sfinalizowane. Jego zdaniem wspólna lista całej opozycji nie daje gwarancji na wygraną z obozem Zjednoczonej Prawicy.

Hetman podkreślił, że głównym tematem jego spotkań w woj. opolskim było przybliżenie programu "Uczciwa Polska".

"Uczciwa Polska jest to dość śmiała wizja jak na standardy obecnej Polski. To Polska, która nie dzieli na lepszych i gorszych, która nie rozróżnia ludzi na to, jakie stanowiska zajmują albo z jakiej partii politycznej się wywodzą. Gdzie każdy obywatel jest równy wobec prawa" - powiedział Hetman.

Przypomniał główne postulaty programowe PSL, do których zaliczył program Własny Kąt, który zakłada wprowadzenie kredytów mieszkaniowych o stałym oprocentowaniu w wysokości 1,5 proc. przez cały czas trwania kredytu oraz 100 tysięcy wkładu własnego, zwolnienie od podatków kolejnego po podstawowym źródła dochodów każdego obywatela i współdziedziczenie emerytury po zmarłym współmałżonku.

Obecny na konferencji Marcin Oszańca, prezes opolskiego PSL odnosząc się do postulatu odwołania ze stanowiska ministra rolnictwa zwrócił uwagę, że polski rząd przyzwala na masowy i niekontrolowany import taniej żywności z Ukrainy, która wypycha z rynku polskie produkty.

"Dzisiaj w Polsce koszty produkcji rolnej przewyższają zyski, a to oznacza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Co robi polski rząd? Zalewa Polskę tanimi produktami z Ukrainy. To nie są produkty wytwarzane przez drobnych ukraińskich rolników, bo oni nie mają dostępu do infrastruktury. To produkty wytwarzane przez koncerny, często o międzynarodowej strukturze własnościowej" - powiedział prezes opolskich ludowców.