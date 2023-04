K.Kwiatkowski: Senat zaproponuje wykreślenia z Kodeksu wyborczego przepisu dot. liczenia głosów za granicą

Senat wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, mającą na celu wykreślenie z Kodeksu wyborczego artykułu zakładającego, że głosy wyborców oddane za granicą, które nie będą policzone w ciągu 24 godzin uważa się za niebyłe - poinformował senator Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek ocenił przed kilkoma dniami, że ograniczenie czasowe liczenia głosów w komisjach wyborczych za granicą narusza istotę prawa wyborczego. RPO zwrócił się też do marszałków Sejmu i Senatu o zmianę tego przepisu Kodeksu wyborczego.

Jak podało w komunikacie biuro RPO, "zgodnie z obowiązującym art. 230 § 2 Kodeksu wyborczego, jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania w obwodach głosowania za granicą albo na polskich statkach morskich w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania, głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe". "Narusza to istotę prawa wyborczego oraz uzależnia ważność i skuteczność głosu od okoliczności, które są niezależne od obywatela i wynikają z problemów ze sprawnością działania administracji wyborczej" - głosi komunikat RPO.

Szef senackiej komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych) zapowiedział na piątkowej konferencji prasowej, że Senat wystąpi z inicjatywą ustawodawczą w związku ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, iż przepisy Kodeksu wyborczego ograniczają konstytucyjne prawa Polaków przebywających za granicą.

"Legislator mówi do tysięcy Polek i Polaków: wszystko na to wskazuje, że wasz głos wyrzucimy do kosza. To jest sytuacja niedopuszczalna" - powiedział Kwiatkowski. Zwrócił uwagę, że ostatnie zmiany w Kodeksie wyborczym skutkują wydłużeniem czasu liczenia głosów. "W obwodowych komisjach wyborczych za granicą głosują czasem tysiące osób, a w niektórych przypadkach nawet kilkanaście tysięcy" - zaznaczył senator.

"Mając to na uwadze, a także art. 62 konstytucji, że obywatel ma prawo wybierania posłów i senatorów, chciałem poinformować, że jako przewodniczący komisji ustawodawczej podjąłem decyzje, że natychmiast uruchamiamy proces zmiany prawa w tym zakresie" - zapowiedział Kwiatkowski.

Poinformował, że w przyszłym tygodniu projekt zostanie rozesłany do konsultacji i wyraził przekonanie, że w maju Senat przyjmie go na posiedzeniu plenarnym "ponad podziałami politycznymi". "Mam nadzieję, że w imię szacunku do Polek i Polaków, którzy czują się związani z ojczyzną, wszystkie siły polityczne przyjmą te przepisy prawa" - powiedział senator.

Według niego projekt będzie najprawdopodobniej zakładał wykreślenie art. 230 § 2 Kodeksu wyborczego, który mówi o terminie 24 godzin liczenia głosów w komisjach wyborczych poza granicami kraju.

Na uwagę, że jest już mniej czasu niż pół roku przed wyborami i nie powinno się zmieniać prawa wyborczego, Kwiatkowski odparł, że "wartością konstytucyjną jest prawo wyboru, a wartości związane z ciszą legislacyjną są wartościami wobec tego podrzędnymi". "To jest sytuacja wyjątkowa, ekstremalna. Przypominam, że Senat wskazywał na problem, na który zwrócił uwagę RPO. Nie chcę pokuszać się o oceny polityczne, dlaczego taki zapis przeforsowano. Dziś wzywam ponad podziałami politycznymi, żebyśmy zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika ten katastrofalny, nazwijmy go błąd, natychmiast uporządkowali" - apelował Kwiatkowski.

Pytany, czy były w tej sprawie jakieś konsultacje Senatu z Sejmem i większością sejmową podkreślił: "Jeśli okaże się, że marszałek Sejmu wystąpi z podobną inicjatywą, jesteśmy gotowi wstrzymać nasze prace i poczekać na projekt poselski. Uważam, że w tej sprawie nie powinno być różnic. Nie można powiedzieć milionom Polaków, że ich głosy są nieważne".

Na początku marca Sejm nie poparł uchwały Senatu o odrzuceniu nowelizacji Kodeksu wyborczego. Nowela ma, w intencji jej autorów, posłów PiS, zwiększyć dostęp do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości i wpłynąć na zwiększenie frekwencji wyborczej.