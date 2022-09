K.Lipiec (PiS): 5 mld euro dla Ukrainy z UE to dobry krok, ale za mało i za wolno; Polska pozostaje liderem

Decyzja UE o przekazaniu Ukrainie 5 mld euro pomocy to dobry krok, ale za wolno i za mało; liderem w UE w tym zakresie pozostaje Polska - ocenił w środę poseł Krzysztof Lipiec (PiS). Jak dodał, przydałaby się większa solidarność ze strony Niemiec i Francji, które jego zdaniem wszystko spowalniają.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

UE formalnie poparła przekazanie 5 mld euro pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Ostateczna decyzja została podjęta na spotkaniu ministrów ds. europejskich w Brukseli we wtorek - przekazało PAP źródło unijne. Pożyczka, która ma być zabezpieczona gwarancjami państw członkowskich UE, jest częścią pakietu o łącznej wartości 9 mld euro ogłoszonego w maju. Pierwszy miliard euro został w całości wypłacony na początku sierpnia. Trwają rozmowy na temat kolejnych 3 mld euro wsparcia. Według informacji PAP 5 mld euro zostanie przekazane Ukrainie prawdopodobnie w październiku.

"Oczywiście, że to jest za wolno. Ukrainie by się przydały większe pieniądze. Od lutego trwa wojna a Unia Europejska dopiero teraz uruchamia te środki. To się dzieje pod dużą presją polskiego rządu, szczególnie przy bardzo mocnej aktywności w tym kierunku pana premiera Mateusza Morawieckiego" - ocenił Lipiec pytany w Polskim Radiu, czy decyzja Brukseli to dobry krok, czy też to za wolno i za mało.

Poseł PiS podkreślił, że "to Polska odegrała w tym bardzo istotną rolę, że UE wreszcie to środki uruchomiła". "To jest krok w dobrym kierunku. Przydałoby się jeszcze większej solidarności ze strony Unii Europejskiej, szczególnie ze strony państw członkowskich, takich jak Niemcy, Francja, tych państw, które są bardzo dobrej pozycji ekonomicznej, a tam istnieje duże spowolnienie" - zaznaczył.

Lipiec przypomniał, że wśród państw, które "mocno wspierają Ukrainę w walce z rosyjskim reżimem, na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone, na drugim miejscu jest Wielka Brytania i na trzecim miejscu jest Polska".

"Polska jest wiodącym krajem UE, który udziela tak ogromnego wsparcia. Ukrainie i to w różnych aspektach, bo to jest pomoc militarna. To jest również pomoc, która jest świadczona przede wszystkim tutaj, u nas, w Polsce w kraju na rzecz uchodźców, którzy przed wojną uciekają z Ukrainy. A poza tym również jest ta pomoc świadczona na Ukrainie w postaci pomocy w sensie ekonomicznym" - przypomniał Lipiec.

Jego zdaniem, także w tym zakresie Polska jest "liderem, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy w tej wojnie, liderem w kontekście funkcjonowania UE". "Polska jest pierwszym państwem członkowskim Unii Europejskiej, które świadczy największą pomoc na rzecz Ukrainy" - podkreślił poseł PiS.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...