K. Smoliński: podkomisja w środę planuje zakończyć omawianie projektu dot. sędziów pokoju

W środę planujemy zakończyć prace merytoryczne nad projektem ustawy wprowadzającym instytucję sędziów pokoju - poinformował PAP przewodniczący sejmowej podkomisji Kazimierz Smoliński (PiS). Sprawozdanie podkomisji trafi do komisji po opracowaniu przez biuro legislacyjne.

Sejmowa podkomisja - po czterech miesiącach przerwy - od zeszłotygodniowego poniedziałku pracuje nad prezydenckim projektem przepisów wprowadzających ustawę o sędziach pokoju. W końcu września ub.r. podkomisja zakończyła omawianie głównego projektu o sędziach pokoju. Nie oznaczało to jednak końca jej prac, ponieważ musiała ona jeszcze omówić drugi projekt - wprowadzający tę reformę.

Ponieważ ten drugi z projektów trzeba dostosować do aktualnego stanu prawnego, więc w październiku ub.r. złożony został obszerny pakiet poprawek, a prace podkomisji odroczono. Natomiast w grudniu podkomisja nie przyjęła wniosku w sprawie odrzucenia projektu. Do merytorycznego omawiania projektu przepisów wprowadzających ustawę podkomisja przystąpiła 20 lutego. Wówczas, a także podczas czterech kolejnych kilkugodzinnych posiedzeń - 21, 24, 27 i 28 lutego - udało się omówić większość zapisów, do których wprowadzono szereg poprawek.

Przed środowym posiedzeniem podkomisji zostały do omówienia końcowe artykuły projektu, m.in. ten określający vacatio legis. W aktualnym brzmieniu projektu zapisano, że ustawa weszłaby w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Jednak podczas obrad pojawiły się propozycje, aby wydłużyć vacatio legis - na przykład do 2025 r.

Środowe posiedzenie podkomisji ma się rozpocząć w środę o godz. 9. Jeśli podkomisja zakończy omawianie projektu, sejmowe biuro legislacyjne będzie musiało przygotować w kolejnych dniach od strony formalnej sprawozdanie uwzględniające szereg przyjętych poprawek. Sprawozdanie to trafi do sejmowej komisji.

Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju początkowo prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego, który rozpoczął działalność po rozmowach lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą.

Pierwsze czytanie wypracowanego w Kancelarii Prezydenta projektu odbyło się w Sejmie w grudniu 2021 r. Następnie projekt trafił do sejmowej komisji i podkomisji. Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju jest jedną ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15.

Inicjatywa dotycząca sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję.

Paweł Kukiz pytany, czy po uchwaleniu sędziów pokoju wróci do głosowania z PiS, odparł: "Po uchwaleniu sędziów pokoju i zmian w ustawie o referendach lokalnych mogę usiąść do stołu z Prawem i Sprawiedliwością i rozpocząć rozmowy o wspólnym starcie, ale nie o miejscach na listach, tylko w pierwszej kolejności o postulatach".