K. Sobolewski: 900 mln zł na wsparcie rolników poszkodowanych przez import zboża z Ukrainy

Komisja Europejska przeznaczy pieniądze dla rolników poszkodowanych przez import zboża z Ukrainy, z wkładem z polskiego budżetu będzie to prawie 900 mln zł; rząd przedstawi też kolejne pomysły na "zminimalizowanie skutków tej sytuacji" – mówił w piątek w Radiu Wrocław Krzysztof Sobolewski (PiS).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"W tej chwili pan premier (wicepremier, minister rolnictwa) Henryk Kowalczyk ogłosił, że w przyszłym tygodniu będzie okrągły stół w kwestii między innymi zboża, czyli to jest jedno z pierwszych działań, które, można powiedzieć, na bieżąco jest wykonywane. Tam będzie rozmowa o tym, co w przyszłości, bo to nie tylko kwestie zbożowe są" - powiedział sekretarz generalny PiS pytany w Radiu Wrocław o kwestie importu zboża z Ukrainy i protesty polskich rolników.

Zwrócił też uwagę, że Komisja Europejska "przeznaczyła pieniądze na wsparcie dla tych rolników, którzy są poszkodowani poprzez import zboża z Ukrainy", który spowodował "obniżenie cen zboża również w Polsce". "To będzie w sumie, z wkładem z polskiego budżetu, prawie 900 mln zł" - powiedział Sobolewski.

Dodał, że rząd będzie wkrótce przedstawiał kolejne pomysły na "zminimalizowanie skutków tej sytuacji". "Chcemy jednocześnie przygotować się na przyszłość, bo to, co jest w tej chwili, to jest tylko zapowiedź tego, co może zdarzyć się za miesiąc, dwa (…) Mamy sygnały o tym, że kwestia zbożowa to nie jest jedyna, która może być dużym problemem dla m.in. rolnictwa w Polsce" - powiedział Sobolewski.

W czwartek podczas jednej z dyskusji w ramach Europejskiego Forum Rolniczego komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że KE zgodziła się na pomoc publiczną z polskiego budżetu dla rolników w kwocie 600 mln zł. Ma być też dodatkowe wsparcie dla polskich rolników z powodu napływu ziarna z Ukrainy i na ten cel dodatkowo przeznaczone zostanie przez KE niemal 30 mln euro. "W sumie będzie to 900 mln zł dla polskich rolników. Jeśli będzie taka konieczność rozważymy kolejne transze takiej pomocy. To rząd zdecyduje, kto i w jakiej wysokości dostanie te pieniądze" - powiedział Wojciechowski.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki w czwartek w Brukseli, po zakończeniu pierwszego dnia obrad szczytu UE, przekazał, że Polska wnioskuje o większe środki z Unii Europejskiej na wsparcie sprzedaży ukraińskiego zboża. Morawiecki wskazał, że na razie dla Polski przeznaczono na ten cel mniej niż 200 mln zł. Jak ocenił, jest to kwota nieadekwatna. "Żądamy więcej i będziemy żądać więcej, bo uważamy, że to jest problem, przy którym Unia Europejska musi nam dopomóc" - podkreślił premier.

Sobolewski został też pytany o zapowiadany przez PSL wniosek o wotum nieufności dla ministra rolnictwa. "Pan premier Henryk Kowalczyk stawi czoła temu, co w tej chwili się dzieje, z pozytywnym skutkiem" - odpowiedział.