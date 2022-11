K.Sobolewski: chcielibyśmy, aby komisja ds. polityki energetycznej rozpoczęła prace na początku roku

Chcielibyśmy, aby ustawa powołująca komisję ds. polskiej polityki energetycznej została uchwalona jak najszybciej, tak by komisja mogła rozpocząć prace od nowego roku – powiedział PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedzieli w poniedziałek projekt ustawy dotyczącej powołania komisji, która zbadałaby politykę energetyczną prowadzoną przez polski rząd w latach 2007-2022.

Sekretarz generalny PiS powiedział PAP, że projekt zapewne jeszcze w tym tygodniu trafi do Sejmu. "Chcielibyśmy, aby został on jak najszybciej uchwalony, tak by od nowego roku mogły rozpocząć się prace tej komisji" - powiedział Sobolewski.

Pytany, kto miałby zasiąść w komisji zaznaczył, że na dyskusję o personaliach jest jeszcze za wcześnie. "Najlepiej jednak gdyby w komisji zasiadły osoby merytoryczne, które od lat zajmowały się, bądź zajmują kwestiami energetyki" - dodał.

PiS poinformowało, że Państwowa Komisja ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 ma się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a na jej czele ma stanąć przewodniczący wybierany spośród członków komisji.

Komisja ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki.

Decyzje, które ma móc podjąć komisja to: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.