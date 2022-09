K. Sobolewski dla "Gazety Polskiej Codziennie": skupiamy się na walce z kryzysem energetycznym

Musimy pomóc Polakom, aby w jak najmniejszym stopniu odczuwali skutki kryzysu; część rozwiązań została wdrożona, przed nami te, które doprowadzą do tego, że Polacy w minimalnym stopniu odczują wzrosty cen energii - mówi "Gazecie Polskiej Codziennie" sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Sobolewski był pytany m.in., czy planowane są zmiany w rządzie. Odpowiedział, że jeśli zostaną one wprowadzone, "to będą one kosmetyczne". "Mogą one dotyczyć wiceministrów czy podsekretarzy stanu. Na pewno nie będzie szerokiej rekonstrukcji rządu" - stwierdził.

Pytany o to, jakie działania PiS podejmie przed wyborami, Sobolewski przekazał, że w pierwszej połowie przyszłego roku partia przedstawi swoje priorytety, które - jak zaznaczył - mają być odpowiedzią na "kwestie palące dla Polaków".

"Obecnie skupiamy się na się na walce z kryzysem energetycznym, który wiąże się z agresją Rosji na Ukrainę. To główny problem, z którym musimy sobie poradzić w najbliższych miesiącach. Musimy pomóc Polakom, aby w jak najmniejszym stopniu odczuwali skutki kryzysu; część rozwiązań została wdrożona. Przed nami działania, które doprowadzą do tego, że Polacy w minimalnym stopniu odczują wzrosty cen energii" - powiedział.