K.Sobolewski dla i.pl: w większości okręgów senackich mamy już kandydatów

W większości okręgów senackich mamy już kandydatów; zostało kilka szczegółów do ustalenia - powiedział w rozmowie z i.pl sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

W rozmowie opublikowanej we wtorek na portalu i.pl, Sobolewski pytany był m.in. o prace Senatu w ostatnich latach. Według polityka PiS "w tej kadencji Senat był hamulcem demokracji".

Jak uzasadniał sekretarz generalny PiS, zasada 30 dni na rozpatrzenie projektów ustaw, które trafiają do Senatu z Sejmu, była nagminnie wykorzystywana. "Zdarzały się oczywiście wyjątki, ale to były wyjątki od reguły" - zauważył. Podkreślił także, że "cieniem kładzie się na pewno na tej kadencji osoba marszałka (Tomasza) Grodzkiego i zarzutów korupcyjnych z nim związanych".

Pytany o to, że PiS 4 lata temu przegrało wybory do Senatu ze zjednoczoną opozycją, Sobolewski odpowiedział, że partia wyciągnęła wnioski, zarówno personalne, jak i programowe. "Teraz będziemy dużo lepiej przygotowani także do wyborów do Senatu" - zadeklarował.

Na pytanie o wybory do Senatu, Sobolewski odpowiedział: "Kandydatów w większości okręgów senackich już mamy". "Zostało kilka szczegółów do ustalenia, natomiast w większości okręgów senackich kandydaci już są" - zapewnił.

Pytany, czy da się wygrać ze zjednoczoną opozycją w wyborach do Senatu, Sobolewski powiedział, że "skoro dało się w 2015 roku, to nie widzi przeszkód, aby powtórzyć to w roku 2023".

