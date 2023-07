K. Sobolewski do A. Szłapki: ma Pan 48 godzin na przeproszenie Prawa i Sprawiedliwości za rozpowszechnianie kłamstw

Panie Szłapka ma Pan 48 godzin na przeproszenie PiS za rozpowszechnianie kłamstw w przestrzeni publicznej dotyczących pikników PiS - napisał w poniedziałek na Twitterze sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Do wpisu dołączono zdjęcia wezwania przedsądowego.

"Panie Adamie Szłapka ma Pan 48 godzin na usunięcie, zaprzestanie i przeproszenie Prawa i Sprawiedliwości za rozpowszechnianie kłamstw w przestrzeni publicznej dotyczących pikników PiS #ZMiłościDoPolski. Czas start!" - napisał na Twitterze Sobolewski.

"Pytanie też przy okazji, kiedy spłaci Pan długi Nowoczesnej wobec polskich podatników?" - dodał Sobolewski.

Do wpisu dołączono zdjęcia wezwania przedsądowego, w którym działający w imieniu PiS Sobolewski wzywa Szłapkę (KO) do złożenia przeprosin o treści: "Przeprosiny. Przepraszam Prawo i Sprawiedliwość za opublikowane w dniu 30.07.2023 r. nieprawdziwej wiadomości i zniesławiającego komentarza. Nie jest prawdą, co napisałem, że partyjne pikniki PiS są finansowane z budżetów KPRM i ministerstw. Tym samym bezpodstawnie zarzuciłem Prawi i Sprawiedliwości kradzież oraz złamanie ustawy o finansowaniu partii politycznych. Ubolewam z tytułu bezprawnego naruszenia przeze mnie dóbr osobistych Prawa i Sprawiedliwości".

Dokument określa również warunki publikacji przeprosin. Jeśli chce uniknąć procesu, Szłapka ma umieścić wpis na swoim koncie na Twitterze i "przypiąć" go na górze profilu na okres siedmiu dni. W dokumencie nadmieniono, że wpis ma zostać opublikowany bez "jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień, czy odniesień do treści przeprosin". Dodatkowo, poseł KO miałby przesłać to samo oświadczenie w formie pisemnej na adres PiS.

Chodzi o wpis, który Adam Szłapka zamieścił na Twitterze w niedzielę. "Partyjne pikniki PiS są organizowane z budżetów KPRM i ministerstw, Zwykła kradzież i złamanie ustawy o finansowaniu partii politycznych" - napisał poseł KO.