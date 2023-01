K. Sobolewski: działania dyplomatyczne ws. reparacji mają uświadomić Niemcy, że ta sprawa będzie im ciążyć

Działania dyplomatyczne podejmowane przez stronę polską w sprawie reparacji wojennych od Niemiec dla Polskich, skierowane m.in. do ONZ, mają uświadomić Niemcy, że ta sprawa będzie ciążyć; być może spowodują, że obecny rząd Niemiec to zrozumie - powiedział sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Polityk został zapytany w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia o odpowiedź niemieckiego rządu na polską notę dyplomatyczną ws. odszkodowań za straty wyrządzone podczas II wojny światowej.

We wtorek MSZ przekazało, że resort dyplomacji RFN udzielił odpowiedzi na notę MSZ RP z dnia 3 października 2022 r. dotyczącą odszkodowań za polskie straty poniesione w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Według rządu RFN, sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.

"Odpowiedź rządu niemieckiego nas nie zaskoczyła, być może zaskoczyła nas tylko forma - tam są dwa zdania czy trzy, to jest dosyć skrótowo. Jak widać - na zachodzie bez zmian, natomiast nas to nie powstrzyma przed umiędzynarodowieniem tej sprawy. Z tego co wiem, kolejne noty są wysyłane do kolejnych państw w tej sprawie, ale też sprawa będzie postawiona na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ" - mówił Sobolewski.

Jak dodał, chodzi o to, żeby "także presja ONZ była odpowiednio skierowana na Niemcy i by uświadomiła Niemcy, że ten kamień będzie im ciążył coraz bardziej". "Być może dla nich byłoby lepiej, gdyby ten kamień (...) został przez nich też zaakceptowany; my przecież nie mówimy, że musimy się dogadać od razu co do całości. Trzeba rozmawiać, trzeba stopniowo do tego tematu podchodzić, nie mówimy, żeby to zadośćuczynienie miało być od razu w całości wypłacone" - podkreślił Sobolewski.

Pytany, czy w takim razie sprawa musi zaczekać do zmiany rządu w Niemczech Sobolewski odparł, że w tej chwili prowadzone są działania dyplomatyczne, "które być może spowodują, że nie trzeba będzie zmiany rządu w Niemczech, żeby obecny rząd zrozumiał, że (ta kwestia) była, jest i będzie ciążyła na stosunkach polsko-niemieckich".

Dodał, że próby bilateralnego rozwiązania sprawy uzależnione są od tego, czy strona niemiecka wyrazi chęć do rozmów. "Po tej odpowiedzi tej chęci w tym momencie nie widzimy, ale działania dyplomatyczne, które będą i są podejmowane w tej chwili (...) być może spowodują, że i to stanowisko niemieckie ulegnie zmianie" - stwierdził Sobolewski.

1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. 3 października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych. Polska domaga się w niej m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód.