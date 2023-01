K. Sobolewski: mam nadzieję, że nowela ustawy o SN zostanie w piątek przyjęta i trafi do Senatu

Mam nadzieję, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zostanie w piątek przyjęta i trafi do Senatu - podkreślił w czwartek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała w czwartek około godz. 1.30 w nocy nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Wcześniej komisja zaakceptowała szereg uwag redakcyjnych Biura Legislacyjnego oraz jedną poprawkę PiS. Poprawki opozycji przekształcające główne z zapisów ustawy nie uzyskały większości.

Sobolewski pytany był w czwartek w TVP1, czy Sejm przyjmie tę nowelę na tym posiedzeniu. "Jutro mamy blok głosowań, w trzecim dniu posiedzenia, i mam nadzieję, że ta nowela zostanie jutro przegłosowana i trafi już do Senatu. Gdzie Senat, znając taktykę pana marszałka Tomasza Grodzkiego, pewnie 30 dni trzeba będzie odczekać i wróci ona do Sejmu, bo przypuszczamy, że będą tam poprawki, które wniesie jeszcze Senat" - powiedział sekretarz generalny PiS.

Pytany, co z poprawkami opozycji, które przepadły na sejmowej komisji sprawiedliwości, ale mogą wrócić w drugim czytaniu, Sobolewski odparł, że jak te poprawki wrócą, to będą one analizowane. "Czy, to będą te same poprawki, czy będą jakieś zmienione. I będą podejmowane decyzje w głosowaniu. Będzie rozstrzygane, co dalej z tymi poprawkami" - powiedział polityk PiS.

Natomiast - jak dodał - "w tej chwili ta nowela, która jest zaproponowana, jest tekstem, który jest uzgodniony z Komisją Europejską. I mamy tutaj sygnał, że jest to krok w kierunku tego, żeby sprawa KPO rozstrzygnęła się ostatecznie i skończyło się to never ending story" - podkreślił sekretarz generalny PiS.

czeka, aż ten projekt trafi do niego po przejściu całej ścieżki legislacyjnej w parlamencie. Wtedy pan prezydent będzie to analizował" - powiedział polityk PiS.

Na uwagę, że koalicjant PiS, Solidarna Polska jest przeciwko temu projektowi i czy w związku z tym zagrożona jest koalicja rządząca, Sobolewski odparł, że "jak w każdym dobrym małżeństwie zdarzają się cichsze i głośniejsze dni". "To jest taki jeden z tych cichszych dni, gdzie mamy inne zdanie. Rozmawiamy jeszcze z naszymi koalicjantami, przekonujemy, ale chcę tutaj podkreślić, że nie ma zagrożenia dla jedności obozu Zjednoczonej Prawicy, dla przyszłości" - zapewnił Sobolewski.

PiS złożyło projekt o SN w Sejmie 13 grudnia ub.r. Zgodnie z nim sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał NSA, a nie - jak obecnie - utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Projekt przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas testu o przesłankę ustanowienia sędziego "na podstawie ustawy".

Założenia projektu były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli. Sejm miał zająć się projektem w grudniu ubiegłego roku, ale został on zdjęty z porządku obrad. Wcześniej prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w przygotowaniu projektu ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem i zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować.

Negatywnie o projekcie wypowiadał się od początku koalicjant PiS - Solidarna Polska, według której proponowane przepisy naruszają konstytucję w wielu miejscach i ingerują głęboko w polską suwerenność. Po tym jak Zbigniew Ziobro poinformował, że Solidarna Polska oczekuje od szefa rządu spotkania i rozmów o proponowanych przepisach, premier Mateusz Morawiecki dwukrotnie rozmawiał z politykami SP.