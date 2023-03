K. Sobolewski o "babciowym": D. Tusk "wymyślił" coś, co już od roku funkcjonuje

To, co Donald Tusk "wymyślił" już od roku funkcjonuje - ocenił w rozmowie z PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski odnosząc się do propozycji lidera PO dot. "babciowego". Jak podkreślił, rząd PiS przez powrót do wieku emerytalnego dał babciom 7 lat więcej na czas z wnukami.

Szef PO Donald Tusk podczas objazdu po kraju złożył szereg propozycji m.in. zaproponował w czwartek "babciowe", czyli 1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy; świadczenie miałoby pomóc w opłaceniu opieki nad dzieckiem.

Tusk ocenił też podczas jednego ze spotkań, że CPK to - jak dotąd - setki milionów złotych wyrzuconych na wynagrodzenia i fanaberie. Jego zdaniem, CPK to wymysł szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który chce mieć największe lotnisko w Europie.

Do deklaracji Tuska odniósł się w rozmowie z PAP Krzysztof Sobolewski. "To co Tusk +wymyślił+ już od roku funkcjonuje" - powiedział. "+Babciowe+ to suma 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli 1000 zł miesięcznie na dowolną opiekę, razem 1500 złotych" - podkreślił. "Babciom dodatkowo opłacamy połowę składek emerytalnych, a powrót do wieku emerytalnego to siedem lat więcej na czas z wnukami" - dodał polityk PiS.

"Natomiast jeżeli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, +to po co w Polsce jak jest pod Berlinem+" - powiedział sekretarz generalny PiS. W jego ocenie lider PO, "mówi po polsku, a myśli po niemiecku".