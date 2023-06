K. Sobolewski o komisji ds. rosyjskich wpływów: będziemy chcieli ukonstytuować ją w lipcu

Na jednym z lipcowych posiedzeń Sejmu będziemy chcieli ukonstytuować komisję ds. rosyjskich wpływów; wybranie członków w tym momencie mogłoby doprowadzić do prób podważania każdej jej decyzji - mówił we wtorek w Studiu PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

29 maja prezydent Andrzej Duda podpisał - powstałą z inicjatywy PiS - ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział, że w trybie kontroli następczej kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie. Zgodnie z nią termin na zgłaszanie kandydatów do komisji to 14 dni od wejścia ustawy w życie, czyli 14 czerwca, jednak nie przedstawiono jeszcze kandydatów do tej komisji.

Na początku czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt nowelizacji ustawy o komisji, które zmienia m.in. zasady wyboru przewodniczącego i pozostałych członków komisji; zgodnie z prezydencką propozycją w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie mogą zasiadać parlamentarzyści. Sejm we wtorek wieczorem ma przystąpić do pierwszego czytania noweli, drugie czytanie miałoby się odbyć w piątek.

Sobolewski we wtorek w Studiu PAP zaznaczył, że PiS popiera prezydencką nowelizację. Dodał, że ugrupowanie będzie procedować projekt tak, aby go przyjąć i móc "ukonstytuować tę komisję" w lipcu.

Dopytywany o wstępne plany, według których członkowie komisji mieli być wybrani przez Sejm podczas posiedzenia w tym tygodniu stwierdził, że w tym momencie jest to niemożliwe.

"Takie były wstępne plany, ale jeśli nowelizujemy (ustawę), to po tej nowelizacji ustawa trafi do Senatu. (...) W lipcu projekt ustawy wróci do Sejmu i będziemy ją procedować. Ale na pewno na kolejnym posiedzeniu, kolejnych posiedzeniach, już tych lipcowych, których będzie kilka, będzie można ukonstytuować komisję".

Sobolewski ocenił, że powołanie członków komisji w tym momencie, jeszcze przed nowelizacją, mogłoby doprowadzić do prób podważania każdej decyzji wydanej w przyszłości przez komisję. "Zróbmy to stopniowo i jak to mówią, zgodnie z procedurą, aby nie było w tej kwestii żadnych niejasności i zarzutów" - dodał.

Zgodnie z prezydencką propozycją w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie mogą zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; ponadto odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

