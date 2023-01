K.Sobolewski o odpowiedzi Niemiec na notę MSZ: zaskoczyła nas arogancja; umiędzynarodowimy sprawę reparacji

Zaskoczyła nas arogancja odpowiedzi resortu dyplomacji RFN na notę polskiego MSZ ws. odszkodowań za polskie straty w czasie wojny. Potraktowano bezprzedmiotowo kilka milionów ofiar i straty Polski. Umiędzynarodowimy temat reparacji - powiedział w środę sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

We wtorek MSZ przekazało, że resort dyplomacji RFN udzielił odpowiedzi na notę MSZ RP z 3 października 2022 r. dotyczącą odszkodowań za polskie straty poniesione w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Według rządu RFN, sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.

O tę sprawę pytany był w środę w Telewizji Republika sekretarz generalny PiS. "Spodziewaliśmy się takiej odpowiedzi, ale zaskoczyła nas ta właśnie arogancja i jej skrótowość. Potraktowano w ten sposób tak bezprzedmiotowo te kilka milionów ofiar, te straty, do których przyczynili się Niemcy na ponad 6 bln 220 mld zł, to, że Polska przez 40-50 lat musiała stawać na nogi po II wojnie światowej" - powiedział Sobolewski.

"My z naszej strony, jako obóz rządzący, jako Zjednoczona Prawica, będziemy umiędzynarodawiać ten temat i na pewno nie zostawimy go w takiej formie, w jakiej jest w tej chwili" - zadeklarował Sobolewski.

Pytany o głosy mówiące, że nie ma co wracać do sprawy reparacji, Sobolewski odpowiedział: "Po co wracać? Dla sprawiedliwości społecznej". "Dziś były takie opublikowane przez niemiecką agencję prasową dane, ile Niemcy korzystają na obecności w UE - w zeszłym roku, ile włożyły, ile zyskały. Okazuje się, że włożyły 25 mld euro, a zyskały 132 mld euro. To można, oczywiście, zachowując całą proporcję i szacunek, porównać do tego, jak wtedy wykorzystały ekonomicznie Polskę. Można powiedzieć, że to wykorzystanie ekonomiczne trwa nadal" - stwierdził również polityk PiS.

Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk, odnosząc się na środowej konferencji prasowej do udzielonej przez stronę niemiecką odpowiedzi na notę polskiego MSZ, przekazał, że nie niebawem zostanie wysłana odpowiedź w formie pisemnej. "Nie uznajemy i odrzucamy w całości stanowisko Niemiec ws. odszkodowań wojennych dla Polski, jest ono absolutnie nieuzasadnione i błędne" - podkreślił Mularczyk.

"Z tego stanowiska wynika, że rząd federalny Niemiec uznaje, że kwestia odszkodowań wojennych jest kwestią zamkniętą i sprawa ma charakter niepodlegający negocjacji. Ta wypowiedź jest zdumiewająca dla polskiego MSZ, dla polskiego państwa, dlatego, że państwo niemieckie nie może zamknąć sprawy, która nigdy nie była otwarta" - zaznaczył wiceszef MSZ.

1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. 3 października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych. Polska domaga się w niej m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód.