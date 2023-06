K. Sobolewski o projekcie dot. TK: trzeba będzie poważnie się zastanowić nad dalszym losem tej nowelizacji

Na pewno będzie trzeba poważnie się zastanowić nad dalszym losem tej nowelizacji - mówił sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia o dalsze losy projektu noweli ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK.

Trybunał Konstytucyjny wydał w piątek postanowienie w pełnym składzie pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej, w sprawie zainicjowanego jeszcze w 2017 r. sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym dotyczącym prawa łaski. W rozprawie uczestniczyło 11 spośród 15 sędziów Trybunału.

Sobolewski w poniedziałek był pytany, czy w związku z tym, że TK zebrał się w pełnym składzie, to projekt noweli zmniejszający pełen skład Trybunału ma jeszcze sens.

"Była to ustawa zgłoszona i tak jak kiedyś mówiłem, nie koreluję to z najbliższymi wnioskami, które miały być rozpatrywane przez Trybunał Konstytucyjny. Ale na pewno będzie trzeba poważnie się zastanowić nad dalszym losem tej nowelizacji" - przyznał Sobolewski.

Dopytywany czy to oznacza, że projekt nie będzie dalej procedowany, polityk odparł: "W tej chwili nie powiem tego na 100 procent, natomiast też tutaj warianty są dwa".

Podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu, pod koniec maja odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK przewidującego zmniejszenie liczby sędziów potrzebnych m.in. do pełnego składu Trybunału. Zgłoszono wówczas autopoprawki klubu PiS, m.in. dotyczące vacatio legis.

Projekt noweli ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK na początku maja złożyli w Sejmie posłowie PiS; przewiduje on zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego TK z 10 do 9, a także zmniejszenie liczby pełnego składu TK - z 11 do 9 sędziów. Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli.

Złożenie projektu miało związek z trwającym w TK sporem o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa Trybunału, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się TK w pełnym składzie. Według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów TK, kadencja Przyłębskiej - jako prezesa TK - upłynęła po 6 latach, czyli 20 grudnia 2022 r. i jednocześnie nie ma ona możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję. Według samej Przyłębskiej, a także premiera i części ekspertów, jej kadencja upływa w grudniu 2024 r. - razem z końcem kadencji Przyłębskiej jako sędzi TK.