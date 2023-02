K. Sobolewski o słowach lidera PO: D. Tusk szedł przez czas swoich rządów z Putinem ręka w rękę

Donald Tusk szedł przez czas swoich rządów z Władimirem Putinem ręka w rękę - mówił sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, który nazwał prezesa Orlenu Daniela Obajtka "jednym z największych oligarchów Putina".

Chodzi o wypowiedź szefa PO Donalda Tuska podczas poniedziałkowego spotkania z wyborcami w Pabianicach (woj. łódzkie). "Ktoś złośliwie, ale dość celnie zauważył, że być może pan Obajtek jest nietykalny, tak jak każdy oligarcha Putina, bo tak naprawdę, biorąc pod uwagę skalę tego, co robi pan Obajtek, on jest jednym z największych oligarchów Putina. Wiecie, ile wyniósł zysk netto, już po opłaceniu wszystkich podatków, Orlenu za ostatni kwartał roku, który minął, za trzy miesiące? Zysk netto - 16 mld zł" - powiedział.

Jak mówił Tusk, "od wielu miesięcy Polacy płacą jedną z najwyższych cen w Europie na stacjach benzynowych, więc wy, kupując tę benzynę składacie się na zysk dla Orlenu i na możliwości zakupu ropy od Putina w roku, w którym trwa agresja rosyjska na Ukrainę".

Sobolewski komentował słowa lidera PO na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. "Mocne słowa na kogoś, kto w 2009 roku na molo w Sopocie z Putinem, bez kamer, bez notatek, no właśnie, co robił? Spacerował i o czym rozmawiał?" - pytał polityk PiS.

"Mocne słowa na kogoś, kto z Putinem ręka w rękę szedł w czasie, gdy był premierem polskiego rządu, gdy jego rząd proponował Rosjanom kupno Lotosu, gdy za jego czasów Polska była uzależniona w stu procentach prawie od rosyjskiej ropy naftowej, gdy od kilku dni Polska jest całkowicie uniezależniona od ropy rosyjskiej, nie dostarczany jest ani litr rosyjskiej ropy na potrzeby polskich spółek Skarbu Państwa między innymi" - mówił Sobolewski.

"Mocne słowa na kogoś, kto sam, można powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście, +przyjacielem Putina+ i wypowiadał się, że nigdy nie stanie na czele krucjaty, która będzie podnosiła antyrosyjskie tony, bo z Rosją można i należy współpracować i to mówił w sytuacji, kiedy wiedzieliśmy już do czego Rosja jest zdolna w Gruzji i zobaczyliśmy, do czego Rosja była zdolna na Ukrainie: Krym, Donbas" - podkreślał. "To mówi człowiek, który szedł przez czas swoich rządów z Putinem ręka w rękę" - dodał.

Daniel Obajtek odniósł się do wypowiedzi lidera PO w oświadczeniu na Twitterze. "Słowa, które padły w Pabianicach, powinny przekreślać Tuska jako uczestnika debaty publicznej. Nazwanie mnie +oligarchą Putina+ przez Tuska, który +układał się+ z Putinem na sopockim molo, to szczyt hipokryzji. To Tusk jako premier chciał +dialogu z Rosją taką, jaka ona jest+ - napisał prezes PKN Orlen.

"Donald Tusk jako premier uzależniał Polskę od surowców ze wschodu - gdy oddawał władzę, prawie 100 proc. ropy w Polsce pochodziło z Rosji, a po Polsce hulały mafie paliwowe. Dziś skutecznie uniezależniliśmy energetycznie Polskę od Putina - na co wy nie mieliście nigdy odwagi" - dodał Obajtek w kolejnym wpisie.