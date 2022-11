K. Sobolewski o wypowiedzi Cimoszewicza dotyczącej Ławrowa: wszyscy znamy jego korzenie rodzinne

Wszyscy dobrze znamy korzenie rodzinne pana Cimoszewicza. Znając życie zgodziłby się on nawet na to, żeby to tanki rosyjskie przyjechały i wpuściłby je do Polski - mówił we wtorek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Na 1 i 2 grudnia zaplanowany jest szczyt OBWE w Łodzi, w którym udział wezmą szefowie resortów spraw zagranicznych państw zrzeszonych w tej organizacji. Jak informował w piątek rzecznik MSZ Łukasz Jasina, na szczycie tym Polska nie spodziewa się obecności ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, a nota dyplomatyczna w tej sprawie została przekazana stronie rosyjskiej. Wcześniej agencja AFP, powołując się na źródła w polskiej prezydencji OBWE, podała, że Polska, która jest organizatorem spotkania ministrów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), zaplanowanego na początek grudnia, odmówiła szefowi rosyjskiej dyplomacji Siergiejowi Ławrowowi pozwolenia na wjazd do kraju.

Europoseł Włodzimierz Cimoszewicz, który startował z list Koalicji Europejskiej, a także były premier i były szef MSZ komentując tę sprawę w TVN24 powiedział, że gdybym kierował MSZ prawdopodobnie wpuściłby Ławrowa do Polski, ale - zaznaczył - "miałbym głęboką nadzieję, że Polacy, na ulicach Warszawy przy przejeździe z lotniska do miejsca obrad i z powrotem, daliby Ławrowowi wyraźnie znać co o nim myślą".

"Cóż, pana Cimoszewicza korzenie rodzinne wszyscy dobrze znamy i znając życie, pan Cimoszewicz zgodziłby się nawet na to, żeby to tanki rosyjskie przyjechały i wpuściłby je do Polski. Dla nas nie jest to dla nas żadne zaskoczenie" - komentował wypowiedź sekretarz generalny PiS w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

"Moim osobistym zdaniem, to ja bym pana Ławrowa też wpuścił, ale na zasadzie takiej, że czekałaby od razu kabaryna więzienna i kierunek Haga (mieści się tam siedziba Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości - PAP)" - dodał Sobolewski.