K.Sobolewski o Zjednoczonej Prawicy: jestem w obozie tych, którzy uważają, że w jedności siła

To co było symbolem Zjednoczonej Prawicy i dało nam zwycięstwo w 2015 i 2019 roku, to jedność światopoglądowa i programowa - mówił w czwartek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. "Jestem w obozie tych, którzy uważają, że w jedności siła" - podkreślił.

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki pytany w środę przez PAP.pl, czy widzi scenariusz, w którym Solidarna Polska wychodzi z koalicji odpowiedział, że "na razie nie widzi takiego scenariusza". "Ale muszę powiedzieć, że zarówno po naszej stronie jak i po stronie Solidarnej Polski są zwolennicy takiego rozejścia się przed wyborami" - powiedział Terlecki. Zaznaczył jednocześnie, że "kierownictwo partii jest raczej zgodne w tym, że trzeba utrzymać jedność".

Sobolewski w Programie Pierwszym Polskiego Radia został zapytany, do której grupy należy. "+Przed wyborami+ to termin bardzo nieokreślony. Wybory są za pół roku i za rok i za półtora roku. Jestem wśród tych, którzy uważają, że to, co było symbolem Zjednoczonej Prawicy i to co dało też zwycięstwo, to jedność światopoglądowa i programowa. To w 2015, w 2019 roku przyczyniło się do tego, że Zjednoczona Prawica: PiS, Solidarna Polska, szły w jednym bloku i wygrały wybory" - powiedział.

"Polacy przekazali nam mandat zaufania do rządzenia i jestem w tym obozie, żeby to, co dobre kontynuować i uważam że tylko i wyłącznie jedność i kontynuacja tego, co do tej pory robiliśmy jako obóz ZP może nam dać od Polaków - pokornie będziemy o to prosić w październiku - mandat do tego, aby kontynuować nasze reformy. Dlatego jestem w obozie tych, którzy uważają, że w jedności siła" - dodał Soblewski.

Pytany w dalszej części rozmowy, czy jest zwolennikiem tego, aby politycy Solidarnej Polski znaleźli się na listach wyborczych PiS, Sobolewski zaznaczył, że jest konsekwentny w tym co mówi. "Skoro jestem za tym, żeby kontynuować to co było dobre i to co przyniosło sukces ZP (...), czyli szeroki obóz prawicy, to jestem oczywiście zwolennikiem tego, aby to kontynuować" - powiedział.

"Skoro potrafiliśmy wygrać w 2015 i w 2019 r., to przy zachowaniu pełnej pokory wobec Polaków możemy wygrać i w 2023 roku" - dodał Sobolewski.