K.Sobolewski: póki rządzi PiS nie będzie zgody na odejście od zasady weta w UE

Póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, póki rządzi Zjednoczona Prawica nie będzie zgody na odejście od zasady weta w UE - oświadczył w czwartek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock oświadczyła w środę, że w Unii Europejskiej nie możemy sobie dalej pozwalać na blokowanie decyzji przez pojedyncze państwa członkowskie. "Głosowanie większością kwalifikowaną może prowadzić do bardziej sprawiedliwych dla nas wszystkich rezultatów" - powiedziała. "Musimy być zdolni do szybkiego i skutecznego działania" - dodała.

Sobolewski pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia, czy polski rząd zgodzi się na odejście od prawa weta podkreślił, że "póki rządzi PiS, póki rządzi ZP takiej zgody nie będzie na odejście od zasady weta w UE".

Jak dodał, ta zasada, to był jeden z kamieni, który legł u podstaw Unii Europejskiej i gwarantował wszystkim państwom, w tym mniejszym, to, że "są partnerami i podmiotami, a nie przedmiotami, pionkami w UE". "Mając takie uprawnienie, każde państwo miało, można powiedzieć, złotą kartę. PiS, rząd Zjednoczonej Prawicy nie zgodzą się na to, aby zostało to zniesione" - powiedział Sobolewski.