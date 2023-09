K. Sobolewski: ponad 2 mln podpisów pod naszymi listami to rekordowy wynik w historii PiS

Zebraliśmy ponad 2 mln podpisów poparcia dla kandydatów PiS do Sejmu i Senatu; to rekordowy wynik w historii Prawa i Sprawiedliwości, to też niezwykle dobry prognostyk przed nadchodzącymi wyborami - powiedział PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

"Zebraliśmy ponad 2 mln podpisów pod listami do Sejmu i Senatu. To rekordowy wynik w historii PiS. To niezwykle dobry prognostyk przed nadchodzącymi wyborami" - powiedział PAP polityk PiS.

W ostatnich dniach Sobolewski informował o zgłoszeniu list PiS do Sejmu w 41 okręgach oraz o zgłoszeniu kandydatów do Senatu.

W sobotę w Końskich (woj. świętokrzyskie) odbędzie się prezentacja programu Prawa i Sprawiedliwości. Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawi konkrety programowe partii.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

W ostatnią środę o godz. 16 minął termin, do którego komitety wyborcze mogły zgłaszać listy kandydatów na posłów i kandydatury na senatorów.

Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów. Z kolei zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców z danego okręgu wyborczego.