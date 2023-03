K.Sobolewski: program wyborczy ogłosimy na pewno przed wakacjami

Cały obóz Zjednoczonej Prawicy jest twarzą kampanii; jak jedna pięść, chcemy iść do wyborów - mówił we wtorek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Ekspertami od programu powinni być i są Polacy, to na podstawie rozmów z nimi powstaje program, który ogłosimy przed wakacjami - zapowiedział.

Sobolewski w Polskim Radiu 24 został zapytany, kto będzie twarzą kampanii wyborczej PiS. "Cały obóz Zjednoczonej Prawicy jest twarzą kampanii i cały obóz pracuje na to od długie czasy, by móc Polakom przedstawić kolejny etap zmian w Polsce w postaci nowego programu" - odparł.

Zwrócił uwagę na trwające w tej chwili spotkania polityków PiS w całym kraju.

"Mamy setki spotkań, gdzie rozmawiamy o naszym programie i to jest cała twarz kampanii, czyli obóz Zjednoczonej Prawicy. Jak jedna pięść, chcemy iść do wyborów, przedstawić Polakom to, co do tej pory zrobiliśmy, ale jednocześnie rozmawiamy o tym, co jest konieczne do zmiany, co w tej chwili najbardziej przeszkadza Polakom" - powiedział Sobolewski.

"Słuchamy ich rad, bo my wychodzimy z założenia, że ekspertami od programu powinni być i są Polacy. To na podstawie tych rozmów będziemy niedługo ogłaszać program wyborczy" - dodał polityk PiS.

Dopytywany, kiedy to nastąpi, odpowiedział: "Na pewno przed wakacjami".