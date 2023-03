K.Sobolewski: rewelacje Onetu nt. karabinków Grot nie mają nic wspólnego z merytoryką

Rewelacje Onetu nt. karabinków Grot nie mają nic wspólnego z merytoryką; zastanawiające, że publikacja pojawia, w momencie, kiedy Polska negocjuje możliwość ich sprzedaży, m.in. na Bliskim Wschodzie, a konkurencją jest dużo gorszy produkt niemiecki - mówił PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Chodzi o publikację portalu Onet poświęconą produkowanym w radomskim "Łuczniku" karabinkom Grot, które wchodzą obecnie na wyposażenie polskich żołnierzy jako ich podstawowe uzbrojenie. Wiele takich karabinków zostało również przekazane wojsku ukraińskiemu, jako część wsparcia sprzętowego w obronie przed rosyjską agresją.

Autorzy publikacji powołują się na notatkę, która po wspólnych ćwiczeniach polskich i ukraińskich żołnierzy sił specjalnych miała trafić do dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych gen. Sławomira Drumowicza. W notatce miały znaleźć się informacje na temat licznych wad i usterek karabinków. Jak czytamy, chodzi m.in. o "notoryczne" zacinanie się broni, problemu z umocowaniem lufy oraz celownikiem, a także niską celność grotów.

"Polskojęzyczne media znów w natarciu. Rewelacje Onetu nie mają nic wspólnego z merytoryką" - powiedział PAP Sobolewski. "Można się tylko zastanawiać dlaczego ta publikacja pojawia się w momencie, kiedy Polska negocjuje możliwość sprzedaży karabinków Grot w innych państwach, m.in. na Bliskim Wschodzie i dlaczego akurat pojawia się to w momencie, kiedy konkurencją dla Grota jest dużo gorszy produkt jednej z niemieckich firm" - zaznaczył polityk PiS.

Sobolewski zwrócił jednocześnie uwagę, że "pseudoargumenty Onetu momentalnie zostały wykorzystane przez rosyjską propagandę". "Ten paszkwil, będący aktem wojennego sabotażu rosyjska agencja powtarza za onet.pl" - podkreślił. "Puentując, można zadać pytanie: po co nam polski Grot jak jest niemiecki G-36" - podkreślił Sobolewski.

O rzekomych wadach karabinka Grot (pierwotna nazwa producenta karabinek MSBS-5,56) i domniemanych naruszeniach procedur dopuszczenia do użytku nowej broni pierwszy raz Onet napisał na początku 2021 r. Według portalu, po testach okazało się, że karabinek "jest tak zły, że zagraża żołnierzom".

Fabryka Broni "Łucznik" w Radomiu zarzuciła autorom tekstu nierzetelność, wyraziła "wątpliwości dotyczące obiektywizmu, a także intencji publikacji". Podkreśliła, że wady właściwe każdej nowej konstrukcji są usuwane, a karabinek jest udoskonalany w porozumieniu z wojskiem. W styczniu 2022 r. rozpoczął się proces dotyczący ochrony dóbr osobistych "Łucznika".

Po publikacji portalu Ministerstwo Obrony Narodowej zapewniło, że Grot był testowany przez producenta i przyszłego użytkownika przed wejściem do masowej produkcji i przeszedł wszystkie niezbędne badania kwalifikacyjne pod nadzorem specjalnej komisji.

"Łucznik" odniósł się również do środowej publikacji Onetu w opublikowanym na stronie internetowej firmy oświadczeniu. "Fabryce Broni +Łucznik+ - Radom sp. z o.o. nie jest znana treść notatki adresowanej do DKWS, o której mowa w artykule. Spółka nie może więc potwierdzić, czy opisywane w artykule szkolenie rzeczywiście miało miejsce, jaki był jego cel, przebieg i przedmiot" - czytamy. Firma wskazuje, że opisane w artykule usterki to kwestie związane z przeglądami broni, których wymóg wskazany jest w instrukcji obsługi sprzętu.

Pod koniec lutego MON poinformowało o podpisaniu aneksu o wartości ok. 1 mld zł do obecnie realizowanej umowy z lipca 2020 r., dzięki czemu zwiększą się dostawy karabinków MSBS GROT dla Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z aneksem, Fabryka Broni Łucznik dostarczy do Sił Zbrojnych RP do końca 2026 r. blisko 88 tys. kolejnych karabinków Grot C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm. W efekcie, całkowite zamówienie MON będzie obejmować łącznie blisko 184 tys. karabinków, a całkowita wartość umowy wyniesie ok. 2,1 mld zł brutto. Poprzedni aneks został podpisany na początku stycznia; wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak mówił, że Wojsko Polskie potrzebować będzie co najmniej 300 tys. karabinków, a także broni przeznaczonej dla rezerwistów.

W 2022 r., po inwazji Rosji na Ukrainę, pewna liczba Grotów została przekazana żołnierzom ukraińskim w ramach udzielanej przez Polskę pomocy sprzętowej. Ponadto nieznana liczba Grotów została sprzedana dowództwu Sił Specjalnych USA, a także nieznanemu państwu z regionu Afryki wschodniej.

5,56 mm karabinek szturmowy Grot, który został opracowany przez Fabrykę Broni Łucznik w Radomiu we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, powstał w efekcie projektu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS) realizowanego w ramach programu Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki (ZISW) TYTAN. Modułowa konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym jak i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze MSBS Grot weszły na wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej w 2017, a od 2019 r. wchodzą również na wyposażenie wojsk operacyjnych.