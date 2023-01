K. Sobolewski: sądzę, że to kwestia najbliższych kilku tygodni, by prezes PiS wrócił na trasę objazdu po kraju

Powrót na trasę objazdu po kraju prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jest uzależniony od tego, w jakiej będzie formie, ale to kwestia najbliższych kilku tygodni i prezes wróci na trasę, i dokończy objazd trzydziestu kilku okręgów - powiedział we wtorek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Sobolewski został zapytany we wtorek w Radiu Plus o to, kiedy prezes PiS wróci na trasę objazdu po Polsce. "Zostało około trzydziestu paru okręgów jeszcze do objazdu pana prezesa. Sądzę, że to jest kwestia przełomu stycznia i lutego" - powiedział sekretarz generalny PiS.

Dodał, że nie określi konkretnego terminu, bo w tej chwili to jest też uzależnione od tego w jakiej formie będzie Kaczyński. "Ale sądzę, że to jest kwestia najbliższych kilku tygodni i pan prezes wróci na trasę, i dokończy objazd tych trzydziestu paru okręgów" - podkreślił polityk PiS.

Pytany, o stan zdrowia prezesa Kaczyńskiego, Sobolewski powiedział, że "wszystko idzie w dobrym kierunku". "Jest czas potrzebny na rekonwalescencję" - dodał.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Jarosław Kaczyński przeszedł planowany od dawna zabieg ortopedyczny, który, jak informowano, przebiegł pomyślnie.

W czerwcu odbyła się konwencja PiS, na której Kaczyński ogłosił mobilizację Zjednoczonej Prawicy i zapowiedział objazd polityków po kraju, aby rozmawiać o dotychczasowych rządach jego formacji.