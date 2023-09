K. Sobolewski: uwierzyć Tuskowi to jak wpuścić lisa do kurnika

Kolejne obietnice szefa PO mogą usypiać, ale uwierzyć Donaldowi Tuskowi to jak wpuścić lisa do kurnika; 15 października powinniśmy zaryglować przed nim drzwi raz na zawsze - podkreślił w poniedziałek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Polityk PiS we wpisie na platformie X (d. Twitter) ocenił, że "dla Tuska Polacy to tania siła robocza dla niemieckich firm". "Dla Tuska Polacy to siła robocza, która trzeba eksploatować do 67. roku życia. Dla Tuska Polska to tylko kraj do wyprzedania. Kolejne obietnice Tuska mogą usypiać - ale uwierzyć Tuskowi to jak wpuścić lisa do kurnika. 15 października powinniśmy zaryglować przed nim drzwi raz na zawsze" - napisał.

Sobolewski odniósł się we wpisie do opublikowanego w poniedziałek rano spotu, w którym PiS zarzuciło szefowi PO, że "nie szanuje Polski wschodniej i nie szanuje ludzi, którzy nie głosują na Platformę Obywatelską". W spocie dodano, że "według doktryny obronnej czasów Tuska, linia obronna Polski miała się opierać na Wiśle".

"Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie, wschodnie Mazowsze i wschodnia Małopolska to dla polityków PO była spalona ziemia" - napisał Sobolewski.

Jak podkreślił polityk PiS, doktryna obronna rządów PO-PSL mogłaby skutkować okupacją wschodniej Polski. "Gdyby Rosja zaatakowała Polskę za czasów Tuska, kilkanaście milionów Polaków trafiłoby do ruskiej niewoli, a połowie Polski groziłby taki sam los, jaki był udziałem Ukraińców w Buczy czy Irpieniu" - zaznaczył Sobolewski.

Podkreślił, że rząd PiS udowodnił, że w przypadku ataku na Polskę będzie bronił każdej piędzi polskiej ziemi. "Twierdzą nam będzie każdy próg - każdy próg domu każdej polskiej rodziny" - zaznaczył.

"Kiedy (Władimir) Putin i (Alaksandr) Łukaszenka postanowili sforsować polską granicę, używając do tego tysięcy migrantów, polscy żołnierze i funkcjonariusze straży granicznej bronili jej własną piersią. Dziś ci sami żołnierze i funkcjonariusze są opluwani i poniżani w kinowym filmie Agnieszki Holland. A ten seans pogardy i antypolskiej propagandy oklaskują politycy Platformy Obywatelskiej" - ocenił Sobolewski.

Według polityka PiS jedna z posłanek PO została sfotografowana przy samochodzie z kartką, na której napisano: "Głosowałeś na PiS? To wypier...!". "Dziś tłumaczy, że to tylko przypadkowa fotografia, ale tak właśnie wygląda mentalność Platformy Obywatelskiej" - napisał Sobolewski.

"Gdy Donald Tusk powiedział ostatnio, że Pomorze czy Wielkopolska zawdzięczają wiele wpływom zachodnim, to stąd już tylko krok, aby stwierdził, że niemiecka okupacja przyniosła nam więcej korzyści niż strat" - stwierdził sekretarz generalny PiS.

Chodzi o wypowiedź lidera PO z ubiegłego tygodnia. Jak relacjonowały media, Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Piły (woj. wielkopolskie) mówił, że są "pewne cechy, które są tak cenione na Pomorzu, w Wielkopolsce, przez to, że byliśmy bardziej pod wpływem kultury Zachodu".

