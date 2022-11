K.Sobolewski: w czwartek na Komitecie Politycznym zapadnie decyzja ws. nowego rzecznika PiS

W czwartek na Komitecie Politycznym zapadnie decyzja ws. nowego rzecznika Prawa i Sprawiedliwości - zapowiedział w poniedziałek sekretarz generalny ugrupowania Krzysztof Sobolewski.

Sobolewski w Telewizji Republika został zapytany, kto zostanie nowym rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości po rezygnacji Radosława Fogla. "W czwartek jest posiedzenie komitetu politycznego i tam zapadnie decyzja" - odparł.

Jak dodał, to komitet polityczny jest uprawniony do tego, aby powoływać m.in. rzecznika partii.

Polityk odniósł się do rezygnacji Radosława Fogla z tej funkcji. Jak mówił - został on przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a w związku z sytuacją geopolityczną to stanowisko będzie go absorbować.

"W związku z tym, chcąc wypełniać dobrze swoje obowiązki na tym stanowisku, zdecydował, że składa dymisję z funkcji rzecznika" - powiedział Sobolewski.

Według informacji PAP największe szanse, by zastąpić Fogla ma Rafał Bochenek, który w przeszłości były rzecznikiem prasowym rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, a obecnie jest posłem PiS.