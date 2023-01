K. Sobolewski wnioskuje o informacje finansowe dotyczące Polski 2050

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski złożył we wtorek wnioski do Ministerstwa Technologii i Rozwoju oraz PKW o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię Polska 2050 Szymona Hołowni, a także dotyczących sprawozdań z działalności Fundacji Polska Od Nowa.

O złożeniu wniosków, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Sobolewski poinformował podczas konferencji prasowej, która odbyła się przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej.

W pierwszym z wniosków Sobolewski zwrócił się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej "sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym, złożonego za 2021 rok przez Partię Polska 2050 Szymona Hołowni".

Drugi wniosek dotyczy udostępnienia informacji dotyczącej sprawozdań z działalności Fundacji Polska Od Nowa.

Pod koniec ubiegłego roku "Rzeczpospolita" podała, że PKW odrzuciła sprawozdanie Polski 2050 za 2021 r. "Chodzi o to, że Polska 2050, choć została wpisana do ewidencji w marcu 2021 r., złożyła sprawozdanie, z którego wynika, że w całym roku praktycznie nie działała. Wpisała +0+ do każdej z rubryk mówiących m.in. o wpłaconych środkach, darowiznach i przyjętych wartościach niepieniężnych" - wyjaśnia "Rz". Lider Polski 2050 zapowiedział później, że od decyzji PKW zamierza się odwołać do Sądu Najwyższego. Jak tłumaczył "zerowe" sprawozdanie finansowe, jakie złożyła jego partia za ubiegły rok wynikało z tego, że prawomocnie ugrupowanie zostało zarejestrowane dopiero niedawno; wcześniej nie miało konta w banku.

Dziennikarz Michał Rachoń mówił w później w programie "Jedziemy" w TVP Info, że zdaniem PKW wydatki partii Szymona Hołowni są nie do zweryfikowania. Dodał, że Hołownia powołuje się na Fundację Polska Od Nowa, którą w 2019 r. założył za 1 tys. zł. Rok później fundacja uzyskała prawie 3 mln zł przychodu, a w 2021 r. aż 5,8 mln zł.

Po publikacji "Rz" Hołownia tłumaczył, że rejestracja jego partii trwała rok: od marca 2021 r. do marca 2022 r., a prawomocne wpisanie do rejestru nastąpiło jeszcze dwa miesiące później.

"Wcześniej wszystkie banki odmawiały nam otwarcia konta, tłumacząc, że nie jesteśmy zarejestrowani prawomocnie lub, że one nie prowadzą rachunków partii politycznych" - tłumaczył. Dodał, że Polska 2050 próbowała założyć konto w różnych bankach i wszędzie jej odmawiano.

"Jeśli chcieliśmy działać legalnie, a chcieliśmy, mogliśmy tylko prowadzić działalność stowarzyszenia, którego ja też jestem przewodniczącym. Jak był event, on był organizowany przez stowarzyszenie lub Instytut Strategie 2050. Niczego nie organizowała partia" - zapewnił Hołownia.