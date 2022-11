K.Sobolewski ws. niemieckich Patriotów: mamy nadzieję, że to jest oferta, za którą pójdą czyny

Mamy nadzieję, że to jest oferta, za którą pójdą realne czyny; że te baterie Patriot, które chcielibyśmy, aby były ulokowane na wschodniej granicy, pojawią się niedługo w ślad za deklaracją niemiecką - mówił sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

W niedzielę minister obrony Niemiec Christine Lambrecht zaproponowała wsparcie dla Polski obejmujące systemy obrony przeciwlotniczej Patriot i myśliwce Eurofighter.

"Mamy oczywiście nadzieję, że to jest oferta, za którą pójdą realne czyny" - skomentował Sobolewski w Programie Pierwszym Polskiego Radia we wtorek. Zwrócił uwagę, że Niemcy zaoferowali wcześniej zwiększoną obecność wojskową na Litwie. "Jednak od momentu, kiedy zaoferowali nic się w tej kwestii nie podziało, a mija już chyba pół roku" - mówił.

"Mam nadzieję, że realnym czynem będzie to, że baterie Patriot, które chcielibyśmy, aby były ulokowane na wschodniej granicy, pojawią się niedługo w ślad za tą deklaracją niemiecką" - powiedział Sobolewski. "Mamy nadzieję, że to co jest proponowane będzie dotrzymane" - dodał.