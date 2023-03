K.Sobolewski: wszyscy parlamentarzyści PiS będą zaangażowani w walkę o kolejną kadencję

Najbliższe miesiące będą bardzo aktywne, wszyscy nasi parlamentarzyści będą zaangażowani w walkę o kolejną kadencję; seria kilkuset spotkań z Polakami, a następnie kongres programowy, na którym przedstawimy propozycje, z którymi pójdziemy do wyborów - mówił PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Lider PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w miniony piątek inaugurację trasy programowej partii rządzącej pod hasłem "Przyszłość to Polska". Do Świąt Wielkanocnych planowanych jest kilkaset spotkań z Polakami. Jak mówił Kaczyński, drużyna PiS, która w gruncie rzeczy będzie składać się ze wszystkich parlamentarzystów ugrupowania, przeprowadzi tysiące rozmów z Polakami, co musi być jeszcze w Polsce załatwione, aby Polska była silniejsza i bezpieczna.

"Najbliższe miesiące będą bardzo aktywne, wszyscy nasi parlamentarzyści będą zaangażowani w walkę o kolejną kadencję. Podczas trasy programowej będziemy rozmawiać z Polakami, zbierać ich opinie, pomysły, wsłuchiwać w potrzeby. Na bazie tych rozmów będzie wykuwał się nasz program, z którym pójdziemy do wyborów" - zapowiedział Sobolewski.

"Wyniki prac przedstawimy na kongresie programowym. Będzie on podzielony na dwie części - pierwsza prawdopodobnie odbędzie się w czerwcu i to tam przedstawimy program, z którym pójdziemy do wyborów. Druga część kongresu planowana jest na wrzesień i uzupełnimy na nim nasz program o dodatkowe elementy" - podkreślił sekretarz generalny PiS.

Według niego, partia rządząca wyznaczyła "siedmiu frontmanów", którzy będą odpowiadać za poszczególne obszary.

Była premier, europosłanka Beata Szydło będzie odpowiadała za sprawy społeczne, a premier Mateusz Morawiecki za gospodarkę. Wicepremierzy: szef MAP Jacek Sasin ma odpowiadać za kwestie bezpieczeństwa energetycznego, szef MKiDN Piotr Gliński za kulturę i edukację, szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk za rolnictwo, a szef MON Mariusz Błaszczak za bezpieczeństwo. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk będzie odpowiadał za kwestie ekonomiczne, głównie monetarne.