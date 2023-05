K. Sobolewski: z Solidarną Polską umawialiśmy się na wspólne listy, z Suwerenną Polską rozmowy przed nami

Z Solidarną Polską umawialiśmy się na wspólne listy, z Suwerenną Polską rozmowy o wspólnych listach przed nami - powiedział w piątek w TVP1 sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski był pytany czy politycy Suwerennej Polski znajdą się na wspólnych listach wyborczych z PiS.

"Z politykami Solidarnej Polski umawialiśmy się na wspólne listy, z politykami Suwerennej Polski te rozmowy przed nami" - odpowiedział Sobolewski.

"Jestem zwolennikiem tego, żeby to co udało się w 2015 i 2019 roku, gdy zjednoczony obóz prawicy, idący do wyborów, uzyskał mandat zaufania od Polaków, kontynuować. Liczę na to, że również politycy Suwerennej Polski będą na naszych listach" - zaznaczył Sobolewski.

Zapowiedział, że kształt list będzie się rozstrzygał w okresie wakacyjnym.

3 maja br. odbyła się konwencja Solidarnej Polski, podczas której partia ta zmieniła nazwę na Suwerenna Polska.