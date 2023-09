K. Sójka: poprawa jakości posiłków w szpitalach jest ważna dla procesu zdrowienia pacjentów

Zwiększyliśmy nakłady na ochronę zdrowia, wdrożyliśmy nowoczesne rozwiązania cyfrowe, ułatwiamy dostępność do świadczeń. Kolejnym zadaniem jest poprawa jakości szpitalnych posiłków, które są ważne dla procesu zdrowienia pacjentów - powiedziała we wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka.

PiS opublikowało we wtorek w mediach społecznościowych drugi punkt swojego programu na kolejną kadencję. To program "Dobry posiłek" dla pacjentów szpitali. Placówki mają otrzymać dodatkowe środki, a NFZ zadbać, by jakość żywienia w szpitalach była znacząco lepsza.

"Rząd PiS zwiększa sukcesywnie nakłady na ochronę zdrowia. Wdrożyliśmy nowoczesne rozwiązania cyfrowe. Ułatwiamy dostępność do opieki zdrowotnej" - wyliczała szefowa MZ na konferencji prasowej w Garwolinie.

Dodała, że poprawa jakości posiłków w szpitalach jest bardzo ważna dla pacjentów i procesu ich zdrowienia. "Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości proponuje program +Dobry posiłek+, który ma zabezpieczyć jakość posiłków" - wskazała.

Szefowa MZ przyznała, że "posiłki szpitalne nie zawsze spełniają oczekiwania pacjentów, nie zawsze są smaczne".

W 2022 r. w rejestrach Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajdowało się 1028 bloków żywienia w szpitalach, z których ponad połowa, bo 696, działała w systemie cateringowym, w oparciu o posiłki dostarczane przez firmy zewnętrzne.

Kontrole wykazały uchybienia w żywieniu pacjentów, jeśli chodzi o nieprawidłowo skomponowane jadłospisy i wymagania higieniczno-sanitarne. Zgodnie z danymi z raportu GIS "Stan sanitarny kraju w 2022 r.", do najczęściej powtarzających się uchybień należało m.in. nieprecyzyjne informacje na temat alergenów, mała różnorodność potraw i napojów, niska wartość energetyczna posiłków w stosunku do zapotrzebowania dziennego dla pacjentów, mała ilość warzyw oraz owoców, podawanie zbyt dużej ilości potraw smażonych i słodkich dań, a także np. duży udział produktów wysokoprzetworzonych - konserw, pasztetów, mortadeli, mielonki.

Kontrole wykazywały też m.in. niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń bloku żywienia, przechowywanie i stosowanie przeterminowanych środków spożywczych do przygotowania posiłków, niezachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego i niewłaściwe zagospodarowanie odpadów.

