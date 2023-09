K.Szczerski: W G20 powinno się znaleźć miejsce dla Trójmorza

Uważam, że już jest czas na to, żeby w G20 znalazło się miejsce dla Trójmorza; nie żeby poszczególne państwa walczyły o to miejsce, ale by przypadło ono dla całego regionu; na zasadzie rotacyjnej prezydencji - powiedział ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

We wtorek Szczerski wziął udział w jednym z paneli podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, zatytułowanym "Tygrys rozwoju. Europa Środkowa jako europejskie czy światowe centrum gospodarcze".

W podsumowaniu dyskusji ambasador podniósł postulat, by Trójmorze jako całość zaczęło ubiegać się o członkostwo w G20 - nieformalnej grupie łączącej 19 wysoko rozwiniętych gospodarczo państw z całego świata oraz Unię Europejską, której celem jest praca nad wspólną polityką finansową.

"Uważam, że już jest czas na to, żeby w G20 znalazło się miejsce dla Trójmorza, dla naszego regionu. Nie, żebyśmy się jako pojedyncze państwa bili o to miejsce między sobą, tylko po prostu zgłośmy się jako region do G20" - stwierdził Szczerski

Jak mówił, państwa Trójmorza powinny obejmować rotacyjnie miejsce w G20. "Każdy kraj w czasie prezydencji miałby wtedy miejsce podczas G20. To powinno być naszym celem - miejsce dla regionu w G20" - oświadczył.

Polityk ocenił też, że dla osiągnięcia przez Europę środkową statusu światowego centrum gospodarczego kluczowa jest "budowa odporności" na kryzysy, np. energetyczne. "Na przykład poprzez dywersyfikację energetyczną, przez pokazanie, że umiemy to zrobić i w to trzeba inwestować - bo to będzie naszą przewagą konkurencyjną. Drugą rzeczą jest mobilizacja zasobów własnych - to na świecie jest dzisiaj niezwykle ważna debata" - powiedział Szczerski.

"Polska w ostatnich latach pokazuje, że jest to możliwe, przy dobrej reformie systemu podatkowego. Przy uszczelnieniu tego systemu jesteśmy w stanie wygenerować zasoby własne i nie rozwijać się za pieniądze pożyczone, tylko własne" - dodał ambasador.

Obecnie w skład G20 wchodzą: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, RPA, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka Brytania, Włochy oraz Unia Europejska.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie